通貨 / BCTX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
9.08 USD 0.44 (5.09%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCTXの今日の為替レートは、5.09%変化しました。日中、通貨は1あたり8.75の安値と9.22の高値で取引されました。
BriaCell Therapeutics Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCTX News
- All You Need to Know About BRIACELL THERAP (BCTX) Rating Upgrade to Buy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Briacell stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong survival data
- BriaCell Therapeutics stock tumbles after announcing public offering
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nano-Cap BriaCell Confirms Full Resolution Of Lung Metastasis In Breast Cancer Trial, Stock Shoots Higher - BriaCell Therapeutics (NASDAQ:BCTX)
- BriaCell Therapeutics stock soars on lung metastasis treatment success
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
8.75 9.22
1年のレンジ
0.35 9.81
- 以前の終値
- 8.64
- 始値
- 8.75
- 買値
- 9.08
- 買値
- 9.38
- 安値
- 8.75
- 高値
- 9.22
- 出来高
- 207
- 1日の変化
- 5.09%
- 1ヶ月の変化
- 18.69%
- 6ヶ月の変化
- 148.77%
- 1年の変化
- 577.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K