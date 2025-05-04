Moedas / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.82 USD 0.19 (2.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCBP para hoje mudou para 2.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.65 e o mais alto foi 8.85.
Veja a dinâmica do par de moedas BCB Bancorp Inc (NJ). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BCBP Notícias
Faixa diária
8.65 8.85
Faixa anual
7.54 14.00
- Fechamento anterior
- 8.63
- Open
- 8.69
- Bid
- 8.82
- Ask
- 9.12
- Low
- 8.65
- High
- 8.85
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 2.20%
- Mudança mensal
- 0.23%
- Mudança de 6 meses
- -9.63%
- Mudança anual
- -27.23%
