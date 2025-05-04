통화 / BCBP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.67 USD 0.21 (2.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCBP 환율이 오늘 -2.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.67이고 고가는 8.90이었습니다.
BCB Bancorp Inc (NJ) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCBP News
- Implied Volatility Surging for BCB Bancorp Stock Options
- DA Davidson reiterates Neutral rating on BCB Bancorp stock at $8.50
- Bcb Bancorp (BCBP) Q2 EPS Jumps 29%
- BCB Bancorp stock price target lowered to $9.50 by KBW on credit concerns
- BCB Bancorp earnings beat, revenue topped estimates
- BCB Bancorp (BCBP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- BCB Bancorp (BCBP) Q2 Earnings Meet Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bcb bancorp director Joseph Lyga acquires shares worth $2,926
- Bcb Bancorp director James Rizzo buys $15,400 in stock
- bcb bancorp director James Rizzo buys $24,150 in stock
- BCB Bancorp stock hits 52-week low at $8.05 amid market challenges
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
일일 변동 비율
8.67 8.90
년간 변동
7.54 14.00
- 이전 종가
- 8.88
- 시가
- 8.90
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- 저가
- 8.67
- 고가
- 8.90
- 볼륨
- 102
- 일일 변동
- -2.36%
- 월 변동
- -1.48%
- 6개월 변동
- -11.17%
- 년간 변동율
- -28.47%
20 9월, 토요일