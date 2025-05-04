Валюты / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.64 USD 0.08 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCBP за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.52, а максимальная — 8.66.
Следите за динамикой BCB Bancorp Inc (NJ). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BCBP
- Implied Volatility Surging for BCB Bancorp Stock Options
- DA Davidson reiterates Neutral rating on BCB Bancorp stock at $8.50
- Bcb Bancorp (BCBP) Q2 EPS Jumps 29%
- BCB Bancorp stock price target lowered to $9.50 by KBW on credit concerns
- BCB Bancorp earnings beat, revenue topped estimates
- BCB Bancorp (BCBP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- BCB Bancorp (BCBP) Q2 Earnings Meet Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bcb bancorp director Joseph Lyga acquires shares worth $2,926
- Bcb Bancorp director James Rizzo buys $15,400 in stock
- bcb bancorp director James Rizzo buys $24,150 in stock
- BCB Bancorp stock hits 52-week low at $8.05 amid market challenges
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
8.52 8.66
Годовой диапазон
7.54 14.00
- Предыдущее закрытие
- 8.56
- Open
- 8.55
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Low
- 8.52
- High
- 8.66
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- -11.48%
- Годовое изменение
- -28.71%
