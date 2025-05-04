Valute / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.67 USD 0.21 (2.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCBP ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.67 e ad un massimo di 8.90.
Segui le dinamiche di BCB Bancorp Inc (NJ). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.67 8.90
Intervallo Annuale
7.54 14.00
- Chiusura Precedente
- 8.88
- Apertura
- 8.90
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- Minimo
- 8.67
- Massimo
- 8.90
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- -2.36%
- Variazione Mensile
- -1.48%
- Variazione Semestrale
- -11.17%
- Variazione Annuale
- -28.47%
21 settembre, domenica