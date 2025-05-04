QuotazioniSezioni
Valute / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)

8.67 USD 0.21 (2.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCBP ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.67 e ad un massimo di 8.90.

Segui le dinamiche di BCB Bancorp Inc (NJ). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.67 8.90
Intervallo Annuale
7.54 14.00
Chiusura Precedente
8.88
Apertura
8.90
Bid
8.67
Ask
8.97
Minimo
8.67
Massimo
8.90
Volume
102
Variazione giornaliera
-2.36%
Variazione Mensile
-1.48%
Variazione Semestrale
-11.17%
Variazione Annuale
-28.47%
21 settembre, domenica