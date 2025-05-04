Währungen / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.78 USD 0.10 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCBP hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.78 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die BCB Bancorp Inc (NJ)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BCBP News
Tagesspanne
8.78 8.90
Jahresspanne
7.54 14.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.88
- Eröffnung
- 8.90
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Tief
- 8.78
- Hoch
- 8.90
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- -0.23%
- 6-Monatsänderung
- -10.04%
- Jahresänderung
- -27.56%
