货币 / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.64 USD 0.08 (0.93%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCBP汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点8.52和高点8.66进行交易。
关注BCB Bancorp Inc (NJ)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCBP新闻
日范围
8.52 8.66
年范围
7.54 14.00
- 前一天收盘价
- 8.56
- 开盘价
- 8.55
- 卖价
- 8.64
- 买价
- 8.94
- 最低价
- 8.52
- 最高价
- 8.66
- 交易量
- 163
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- -1.82%
- 6个月变化
- -11.48%
- 年变化
- -28.71%
