通貨 / BCBP
BCBP: BCB Bancorp Inc (NJ)
8.88 USD 0.25 (2.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCBPの今日の為替レートは、2.90%変化しました。日中、通貨は1あたり8.65の安値と8.88の高値で取引されました。
BCB Bancorp Inc (NJ)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BCBP News
- Implied Volatility Surging for BCB Bancorp Stock Options
- DA Davidson reiterates Neutral rating on BCB Bancorp stock at $8.50
- Bcb Bancorp (BCBP) Q2 EPS Jumps 29%
- BCB Bancorp stock price target lowered to $9.50 by KBW on credit concerns
- BCB Bancorp earnings beat, revenue topped estimates
- BCB Bancorp (BCBP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- BCB Bancorp (BCBP) Q2 Earnings Meet Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- MainStreet Bank (MNSB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bcb bancorp director Joseph Lyga acquires shares worth $2,926
- Bcb Bancorp director James Rizzo buys $15,400 in stock
- bcb bancorp director James Rizzo buys $24,150 in stock
- BCB Bancorp stock hits 52-week low at $8.05 amid market challenges
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
1日のレンジ
8.65 8.88
1年のレンジ
7.54 14.00
- 以前の終値
- 8.63
- 始値
- 8.69
- 買値
- 8.88
- 買値
- 9.18
- 安値
- 8.65
- 高値
- 8.88
- 出来高
- 157
- 1日の変化
- 2.90%
- 1ヶ月の変化
- 0.91%
- 6ヶ月の変化
- -9.02%
- 1年の変化
- -26.73%
