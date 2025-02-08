Moedas / BBD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares
3.27 USD 0.03 (0.91%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBD para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.26 e o mais alto foi 3.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Bradesco Sa American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBD Notícias
- Is Banco Bradesco (BBD) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- Banco Bradesco (BBD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Cramer Upset With Eli Lilly: 'Come Back And Talk To Me' - Bank Bradesco (NYSE:BBD), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About BBD Stock We Don't?
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Bradesco Q2: Great Results And Recommendation Reiterated
- Banco Bradesco earnings beat, revenue topped estimates
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Bank Of Montreal (BMO) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Citi raises Banco Bradesco stock rating, lifts target to R$19.50
- Nu Holdings: The Neobank Mastering Growth Through Operational Excellence (NYSE:NU)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.26 3.31
Faixa anual
1.84 3.34
- Fechamento anterior
- 3.30
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Low
- 3.26
- High
- 3.31
- Volume
- 12.761 K
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- 9.73%
- Mudança de 6 meses
- 46.64%
- Mudança anual
- 22.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh