Währungen / BBD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares
3.31 USD 0.03 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBD hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.28 bis zu einem Hoch von 3.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Bradesco Sa American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBD News
- Is Banco Bradesco (BBD) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- Banco Bradesco (BBD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Cramer Upset With Eli Lilly: 'Come Back And Talk To Me' - Bank Bradesco (NYSE:BBD), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About BBD Stock We Don't?
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Bradesco Q2: Great Results And Recommendation Reiterated
- Banco Bradesco earnings beat, revenue topped estimates
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Bank Of Montreal (BMO) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Citi raises Banco Bradesco stock rating, lifts target to R$19.50
- Nu Holdings: The Neobank Mastering Growth Through Operational Excellence (NYSE:NU)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.28 3.31
Jahresspanne
1.84 3.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.28
- Eröffnung
- 3.28
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Tief
- 3.28
- Hoch
- 3.31
- Volumen
- 7.297 K
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- 11.07%
- 6-Monatsänderung
- 48.43%
- Jahresänderung
- 23.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K