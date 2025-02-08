KurseKategorien
Währungen / BBD
Zurück zum Aktien

BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares

3.31 USD 0.03 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBD hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.28 bis zu einem Hoch von 3.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banco Bradesco Sa American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBD News

Tagesspanne
3.28 3.31
Jahresspanne
1.84 3.34
Vorheriger Schlusskurs
3.28
Eröffnung
3.28
Bid
3.31
Ask
3.61
Tief
3.28
Hoch
3.31
Volumen
7.297 K
Tagesänderung
0.91%
Monatsänderung
11.07%
6-Monatsänderung
48.43%
Jahresänderung
23.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K