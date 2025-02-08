货币 / BBD
BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares
3.31 USD 0.10 (3.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBD汇率已更改3.12%。当日，交易品种以低点3.21和高点3.34进行交易。
关注Banco Bradesco Sa American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBD新闻
- Is Banco Bradesco (BBD) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- Banco Bradesco (BBD) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Cramer Upset With Eli Lilly: 'Come Back And Talk To Me' - Bank Bradesco (NYSE:BBD), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About BBD Stock We Don't?
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Bradesco Q2: Great Results And Recommendation Reiterated
- Banco Bradesco earnings beat, revenue topped estimates
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Bank Of Montreal (BMO) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Citi raises Banco Bradesco stock rating, lifts target to R$19.50
- Nu Holdings: The Neobank Mastering Growth Through Operational Excellence (NYSE:NU)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.21 3.34
年范围
1.84 3.34
- 前一天收盘价
- 3.21
- 开盘价
- 3.21
- 卖价
- 3.31
- 买价
- 3.61
- 最低价
- 3.21
- 最高价
- 3.34
- 交易量
- 17.847 K
- 日变化
- 3.12%
- 月变化
- 11.07%
- 6个月变化
- 48.43%
- 年变化
- 23.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值