BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares
3.21 USD 0.02 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBD за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.17, а максимальная — 3.21.
Следите за динамикой Banco Bradesco Sa American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBD
Дневной диапазон
3.17 3.21
Годовой диапазон
1.84 3.24
- Предыдущее закрытие
- 3.19
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.17
- High
- 3.21
- Объем
- 13.435 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 7.72%
- 6-месячное изменение
- 43.95%
- Годовое изменение
- 19.78%
