통화 / BBD
BBD: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares
3.33 USD 0.05 (1.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBD 환율이 오늘 1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.28이고 고가는 3.34이었습니다.
Banco Bradesco Sa American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.28 3.34
년간 변동
1.84 3.34
- 이전 종가
- 3.28
- 시가
- 3.28
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- 저가
- 3.28
- 고가
- 3.34
- 볼륨
- 14.799 K
- 일일 변동
- 1.52%
- 월 변동
- 11.74%
- 6개월 변동
- 49.33%
- 년간 변동율
- 24.25%
20 9월, 토요일