- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
A taxa do ASGI para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.96 e o mais alto foi 21.22.
Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASGI Notícias
- ASGI: 12.5% Monthly Paycheck From Sustainable Source (NYSE:ASGI)
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- JEQ: No Longer A Japan Equities CEF After The Vote (NYSE:JEQ)
- Retire On Infrastructure Income: 2 High-Yield Funds
- ASGI: Great For Retirees That Want Income Stability (NYSE:ASGI)
- GUT: A Worthwhile Sell Candidate
- Model Portfolio For Income, June 2025
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn National Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- ASGI: Global Infrastructure Exposure And High Distribution Rate (NYSE:ASGI)
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- abrdn International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn High Income Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Premier Properties Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Income Fund Q1 2025 Commentary
- ASGI ETF Offers High Yield, But A Hidden Risk Lies Beneath
- ASGI: Aligned To Benefit From Global Infrastructure Spend (NYSE:ASGI)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ASGI hoje?
Hoje abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) está avaliado em 21.21. O instrumento é negociado dentro de 1.24%, o fechamento de ontem foi 20.95, e o volume de negociação atingiu 157. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ASGI em tempo real.
As ações de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest está avaliado em 21.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.23% e USD. Monitore os movimentos de ASGI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ASGI?
Você pode comprar ações de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) pelo preço atual 21.21. Ordens geralmente são executadas perto de 21.21 ou 21.51, enquanto 157 e 0.86% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ASGI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ASGI?
Investir em abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 16.65 - 21.63 e o preço atual 21.21. Muitos comparam 2.76% e 15.21% antes de enviar ordens em 21.21 ou 21.51. Estude as mudanças diárias de preço de ASGI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Abrdn Global Infrastructure Income Fund?
O maior preço de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) no último ano foi 21.63. As ações oscilaram bastante dentro de 16.65 - 21.63, e a comparação com 20.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Abrdn Global Infrastructure Income Fund?
O menor preço de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) no ano foi 16.65. A comparação com o preço atual 21.21 e 16.65 - 21.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ASGI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ASGI?
No passado abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.95 e 4.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.95
- Open
- 21.03
- Bid
- 21.21
- Ask
- 21.51
- Low
- 20.96
- High
- 21.22
- Volume
- 157
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 15.21%
- Mudança anual
- 4.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8