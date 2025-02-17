CotizacionesSecciones
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

21.21 USD 0.26 (1.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ASGI de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.96, mientras que el máximo ha alcanzado 21.22.

Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ASGI hoy?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) se evalúa hoy en 21.21. El instrumento se negocia dentro de 1.24%; el cierre de ayer ha sido 20.95 y el volumen comercial ha alcanzado 157. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ASGI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 21.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.23% y USD. Monitoree los movimientos de ASGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ASGI?

Puede comprar acciones de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) al precio actual de 21.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.21 o 21.51, mientras que 157 y 0.86% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ASGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ASGI?

Invertir en abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 16.65 - 21.63 y el precio actual 21.21. Muchos comparan 2.76% y 15.21% antes de colocar órdenes en 21.21 o 21.51. Estudie los cambios diarios de precios de ASGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Abrdn Global Infrastructure Income Fund?

El precio más alto de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) en el último año ha sido 21.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.65 - 21.63, una comparación con 20.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Abrdn Global Infrastructure Income Fund?

El precio más bajo de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) para el año ha sido 16.65. La comparación con los actuales 21.21 y 16.65 - 21.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ASGI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ASGI?

En el pasado, abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.95 y 4.23% después de las acciones corporativas.

Rango diario
20.96 21.22
Rango anual
16.65 21.63
Cierres anteriores
20.95
Open
21.03
Bid
21.21
Ask
21.51
Low
20.96
High
21.22
Volumen
157
Cambio diario
1.24%
Cambio mensual
2.76%
Cambio a 6 meses
15.21%
Cambio anual
4.23%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8