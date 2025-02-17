- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
ASGIの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.96の安値と21.22の高値で取引されました。
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASGI News
- ASGI: 12.5% Monthly Paycheck From Sustainable Source (NYSE:ASGI)
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- JEQ: No Longer A Japan Equities CEF After The Vote (NYSE:JEQ)
- Retire On Infrastructure Income: 2 High-Yield Funds
- ASGI: Great For Retirees That Want Income Stability (NYSE:ASGI)
- GUT: A Worthwhile Sell Candidate
- Model Portfolio For Income, June 2025
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn National Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- ASGI: Global Infrastructure Exposure And High Distribution Rate (NYSE:ASGI)
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- abrdn International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn High Income Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Premier Properties Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Income Fund Q1 2025 Commentary
- ASGI ETF Offers High Yield, But A Hidden Risk Lies Beneath
- ASGI: Aligned To Benefit From Global Infrastructure Spend (NYSE:ASGI)
よくあるご質問
ASGI株の現在の価格は？
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日21.21です。1.24%内で取引され、前日の終値は20.95、取引量は157に達しました。ASGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は21.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.23%やUSDにも注目します。ASGIの動きはライブチャートで確認できます。
ASGI株を買う方法は？
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は現在21.21で購入可能です。注文は通常21.21または21.51付近で行われ、157や0.86%が市場の動きを示します。ASGIの最新情報はライブチャートで確認できます。
ASGI株に投資する方法は？
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅16.65 - 21.63と現在の21.21を考慮します。注文は多くの場合21.21や21.51で行われる前に、2.76%や15.21%と比較されます。ASGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Abrdn Global Infrastructure Income Fundの株の最高値は？
Abrdn Global Infrastructure Income Fundの過去1年の最高値は21.63でした。16.65 - 21.63内で株価は大きく変動し、20.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Abrdn Global Infrastructure Income Fundの株の最低値は？
Abrdn Global Infrastructure Income Fund(ASGI)の年間最安値は16.65でした。現在の21.21や16.65 - 21.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ASGIの動きはライブチャートで確認できます。
ASGIの株式分割はいつ行われましたか？
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.95、4.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.95
- 始値
- 21.03
- 買値
- 21.21
- 買値
- 21.51
- 安値
- 20.96
- 高値
- 21.22
- 出来高
- 157
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- 2.76%
- 6ヶ月の変化
- 15.21%
- 1年の変化
- 4.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8