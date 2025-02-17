クォートセクション
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

21.21 USD 0.26 (1.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASGIの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.96の安値と21.22の高値で取引されました。

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ASGI株の現在の価格は？

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日21.21です。1.24%内で取引され、前日の終値は20.95、取引量は157に達しました。ASGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は21.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.23%やUSDにも注目します。ASGIの動きはライブチャートで確認できます。

ASGI株を買う方法は？

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestの株は現在21.21で購入可能です。注文は通常21.21または21.51付近で行われ、157や0.86%が市場の動きを示します。ASGIの最新情報はライブチャートで確認できます。

ASGI株に投資する方法は？

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅16.65 - 21.63と現在の21.21を考慮します。注文は多くの場合21.21や21.51で行われる前に、2.76%や15.21%と比較されます。ASGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Abrdn Global Infrastructure Income Fundの株の最高値は？

Abrdn Global Infrastructure Income Fundの過去1年の最高値は21.63でした。16.65 - 21.63内で株価は大きく変動し、20.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Abrdn Global Infrastructure Income Fundの株の最低値は？

Abrdn Global Infrastructure Income Fund(ASGI)の年間最安値は16.65でした。現在の21.21や16.65 - 21.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ASGIの動きはライブチャートで確認できます。

ASGIの株式分割はいつ行われましたか？

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.95、4.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.96 21.22
1年のレンジ
16.65 21.63
以前の終値
20.95
始値
21.03
買値
21.21
買値
21.51
安値
20.96
高値
21.22
出来高
157
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
2.76%
6ヶ月の変化
15.21%
1年の変化
4.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8