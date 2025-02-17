- Aperçu
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Le taux de change de ASGI a changé de 2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.65 et à un maximum de 20.96.
Suivez la dynamique abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASGI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ASGI aujourd'hui ?
L'action abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est cotée à 20.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.34%, a clôturé hier à 20.47 et son volume d'échange a atteint 510. Le graphique en temps réel du cours de ASGI présente ces mises à jour.
L'action abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 20.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ASGI.
Comment acheter des actions ASGI ?
Vous pouvez acheter des actions abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 20.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.95 ou de 21.25, le 510 et le 1.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ASGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ASGI ?
Investir dans abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.65 - 21.63 et le prix actuel 20.95. Beaucoup comparent 1.50% et 13.80% avant de passer des ordres à 20.95 ou 21.25. Consultez le graphique du cours de ASGI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Global Infrastructure Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Abrdn Global Infrastructure Income Fund l'année dernière était 21.63. Au cours de 16.65 - 21.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Global Infrastructure Income Fund ?
Le cours le plus bas de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) sur l'année a été 16.65. Sa comparaison avec 20.95 et 16.65 - 21.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ASGI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ASGI a-t-elle été divisée ?
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.47 et 2.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.47
- Ouverture
- 20.65
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Plus Bas
- 20.65
- Plus Haut
- 20.96
- Volume
- 510
- Changement quotidien
- 2.34%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- 13.80%
- Changement Annuel
- 2.95%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8