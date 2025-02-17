CotationsSections
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

20.95 USD 0.48 (2.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASGI a changé de 2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.65 et à un maximum de 20.96.

Suivez la dynamique abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ASGI aujourd'hui ?

L'action abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est cotée à 20.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.34%, a clôturé hier à 20.47 et son volume d'échange a atteint 510. Le graphique en temps réel du cours de ASGI présente ces mises à jour.

L'action abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 20.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ASGI.

Comment acheter des actions ASGI ?

Vous pouvez acheter des actions abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 20.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.95 ou de 21.25, le 510 et le 1.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ASGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ASGI ?

Investir dans abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.65 - 21.63 et le prix actuel 20.95. Beaucoup comparent 1.50% et 13.80% avant de passer des ordres à 20.95 ou 21.25. Consultez le graphique du cours de ASGI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Global Infrastructure Income Fund ?

Le cours le plus élevé de Abrdn Global Infrastructure Income Fund l'année dernière était 21.63. Au cours de 16.65 - 21.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Global Infrastructure Income Fund ?

Le cours le plus bas de Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) sur l'année a été 16.65. Sa comparaison avec 20.95 et 16.65 - 21.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ASGI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ASGI a-t-elle été divisée ?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.47 et 2.95% après les opérations sur titres.

Range quotidien
20.65 20.96
Range Annuel
16.65 21.63
Clôture Précédente
20.47
Ouverture
20.65
Bid
20.95
Ask
21.25
Plus Bas
20.65
Plus Haut
20.96
Volume
510
Changement quotidien
2.34%
Changement Mensuel
1.50%
Changement à 6 Mois
13.80%
Changement Annuel
2.95%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8