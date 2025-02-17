- Panoramica
ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest
Il tasso di cambio ASGI ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.96 e ad un massimo di 21.11.
Segui le dinamiche di abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASGI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ASGI oggi?
Oggi le azioni abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 21.07. Viene scambiato all'interno di 0.57%, la chiusura di ieri è stata 20.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ASGI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 21.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ASGI.
Come acquistare azioni ASGI?
Puoi acquistare azioni abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 21.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.07 o 21.37, mentre 75 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ASGI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ASGI?
Investire in abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 16.65 - 21.63 e il prezzo attuale 21.07. Molti confrontano 2.08% e 14.45% prima di effettuare ordini su 21.07 o 21.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ASGI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Abrdn Global Infrastructure Income Fund?
Il prezzo massimo di Abrdn Global Infrastructure Income Fund nell'ultimo anno è stato 21.63. All'interno di 16.65 - 21.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Abrdn Global Infrastructure Income Fund?
Il prezzo più basso di Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) nel corso dell'anno è stato 16.65. Confrontandolo con gli attuali 21.07 e 16.65 - 21.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ASGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ASGI?
abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.95 e 3.54%.
- Chiusura Precedente
- 20.95
- Apertura
- 21.03
- Bid
- 21.07
- Ask
- 21.37
- Minimo
- 20.96
- Massimo
- 21.11
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 2.08%
- Variazione Semestrale
- 14.45%
- Variazione Annuale
- 3.54%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8