ASGI: abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest

21.17 USD 0.22 (1.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASGI hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.96 bis zu einem Hoch von 21.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ASGI heute?

Die Aktie von abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) notiert heute bei 21.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.95 und das Handelsvolumen erreichte 334. Das Live-Chart von ASGI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ASGI Dividenden?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest wird derzeit mit 21.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASGI zu verfolgen.

Wie kaufe ich ASGI-Aktien?

Sie können Aktien von abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest (ASGI) zum aktuellen Kurs von 21.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.17 oder 21.47 platziert, während 334 und 0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASGI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ASGI-Aktien?

Bei einer Investition in abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 16.65 - 21.63 und der aktuelle Kurs 21.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.57% und 14.99%, bevor sie Orders zu 21.17 oder 21.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASGI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Abrdn Global Infrastructure Income Fund?

Der höchste Kurs von Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) im vergangenen Jahr lag bei 21.63. Innerhalb von 16.65 - 21.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Abrdn Global Infrastructure Income Fund?

Der niedrigste Kurs von Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) im Laufe des Jahres betrug 16.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.17 und der Spanne 16.65 - 21.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASGI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ASGI statt?

abrdn Global Infrastructure Income Fund of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.95 und 4.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.96 21.22
Jahresspanne
16.65 21.63
Vorheriger Schlusskurs
20.95
Eröffnung
21.03
Bid
21.17
Ask
21.47
Tief
20.96
Hoch
21.22
Volumen
334
Tagesänderung
1.05%
Monatsänderung
2.57%
6-Monatsänderung
14.99%
Jahresänderung
4.03%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8