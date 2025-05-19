Moedas / AIMD
AIMD: Ainos Inc
3.55 USD 0.12 (3.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIMD para hoje mudou para 3.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.46 e o mais alto foi 3.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Ainos Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIMD Notícias
- Ainos Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Ainos stock soars after securing $2.1 million AI Nose order
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ainos secures $2.1 million AI Nose deal with semiconductor giant
- Ainos to deploy smell-sensing robots across seven Japanese sites
- Ainos stock soars after completing 1-for-5 stock consolidation
- Ainos Completes Stock Consolidation, Enters New Phase of Global Expansion and Technology Commercialization
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ainos to implement 1:5 stock consolidation effective June 30
- Ainos Inc. (AIMD) ten percent owner ASE Test, Inc. buys $0 worth of shares
- Ainos partners with Kenmec to scale AI smell detection technology
- Ainos director Tsai Chun-Jung sells $13,623 in AIMD stock
- Water Tower Research Spotlights Ainos’ Advances and Milestones in Digital Olfaction and Healthcare: Entering Inflection Point in 2H25
- Ainos reports first revenue from AI smell technology deployments
- Water Tower Research Highlights Ainos’ AI Nose Accuracy Breakthrough in Elderly Care Monitoring: SmellTech Gets Smarter
- AI Nose technology advances in elder care scent detection
- AINOS (NASDAQ: AIMD) Signs Long-Form Interview and National TV Commercial Agreement with New to The Street
- Ainos Reports Breakthrough Interim Results in VELDONA Clinical Trial for FCGS, Signaling New Era in Companion Animal Immunotherapy
Faixa diária
3.46 3.60
Faixa anual
0.40 4.19
- Fechamento anterior
- 3.43
- Open
- 3.46
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Low
- 3.46
- High
- 3.60
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 3.50%
- Mudança mensal
- -3.01%
- Mudança de 6 meses
- 596.08%
- Mudança anual
- 655.32%
