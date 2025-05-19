货币 / AIMD
AIMD: Ainos Inc
3.44 USD 0.01 (0.29%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIMD汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点3.39和高点3.60进行交易。
关注Ainos Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIMD新闻
- Ainos Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Ainos stock soars after securing $2.1 million AI Nose order
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ainos secures $2.1 million AI Nose deal with semiconductor giant
- Ainos to deploy smell-sensing robots across seven Japanese sites
- Ainos stock soars after completing 1-for-5 stock consolidation
- Ainos Completes Stock Consolidation, Enters New Phase of Global Expansion and Technology Commercialization
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ainos to implement 1:5 stock consolidation effective June 30
- Ainos Inc. (AIMD) ten percent owner ASE Test, Inc. buys $0 worth of shares
- Ainos partners with Kenmec to scale AI smell detection technology
- Ainos director Tsai Chun-Jung sells $13,623 in AIMD stock
- Water Tower Research Spotlights Ainos’ Advances and Milestones in Digital Olfaction and Healthcare: Entering Inflection Point in 2H25
- Ainos reports first revenue from AI smell technology deployments
- Water Tower Research Highlights Ainos’ AI Nose Accuracy Breakthrough in Elderly Care Monitoring: SmellTech Gets Smarter
- AI Nose technology advances in elder care scent detection
- AINOS (NASDAQ: AIMD) Signs Long-Form Interview and National TV Commercial Agreement with New to The Street
- Ainos Reports Breakthrough Interim Results in VELDONA Clinical Trial for FCGS, Signaling New Era in Companion Animal Immunotherapy
日范围
3.39 3.60
年范围
0.40 4.19
- 前一天收盘价
- 3.45
- 开盘价
- 3.39
- 卖价
- 3.44
- 买价
- 3.74
- 最低价
- 3.39
- 最高价
- 3.60
- 交易量
- 61
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- -6.01%
- 6个月变化
- 574.51%
- 年变化
- 631.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值