QuotazioniSezioni
Valute / AIMD
Tornare a Azioni

AIMD: Ainos Inc

3.76 USD 0.25 (7.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIMD ha avuto una variazione del 7.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.54 e ad un massimo di 3.81.

Segui le dinamiche di Ainos Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIMD News

Intervallo Giornaliero
3.54 3.81
Intervallo Annuale
0.40 4.19
Chiusura Precedente
3.51
Apertura
3.54
Bid
3.76
Ask
4.06
Minimo
3.54
Massimo
3.81
Volume
123
Variazione giornaliera
7.12%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
637.25%
Variazione Annuale
700.00%
21 settembre, domenica