Valute / AIMD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIMD: Ainos Inc
3.76 USD 0.25 (7.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIMD ha avuto una variazione del 7.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.54 e ad un massimo di 3.81.
Segui le dinamiche di Ainos Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIMD News
- Ainos Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Ainos stock soars after securing $2.1 million AI Nose order
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Ainos secures $2.1 million AI Nose deal with semiconductor giant
- Ainos to deploy smell-sensing robots across seven Japanese sites
- Ainos stock soars after completing 1-for-5 stock consolidation
- Ainos Completes Stock Consolidation, Enters New Phase of Global Expansion and Technology Commercialization
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ainos to implement 1:5 stock consolidation effective June 30
- Ainos Inc. (AIMD) ten percent owner ASE Test, Inc. buys $0 worth of shares
- Ainos partners with Kenmec to scale AI smell detection technology
- Ainos director Tsai Chun-Jung sells $13,623 in AIMD stock
- Water Tower Research Spotlights Ainos’ Advances and Milestones in Digital Olfaction and Healthcare: Entering Inflection Point in 2H25
- Ainos reports first revenue from AI smell technology deployments
- Water Tower Research Highlights Ainos’ AI Nose Accuracy Breakthrough in Elderly Care Monitoring: SmellTech Gets Smarter
- AI Nose technology advances in elder care scent detection
- AINOS (NASDAQ: AIMD) Signs Long-Form Interview and National TV Commercial Agreement with New to The Street
- Ainos Reports Breakthrough Interim Results in VELDONA Clinical Trial for FCGS, Signaling New Era in Companion Animal Immunotherapy
Intervallo Giornaliero
3.54 3.81
Intervallo Annuale
0.40 4.19
- Chiusura Precedente
- 3.51
- Apertura
- 3.54
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Minimo
- 3.54
- Massimo
- 3.81
- Volume
- 123
- Variazione giornaliera
- 7.12%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 637.25%
- Variazione Annuale
- 700.00%
21 settembre, domenica