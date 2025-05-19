Валюты / AIMD
AIMD: Ainos Inc
3.45 USD 0.05 (1.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIMD за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30, а максимальная — 3.61.
Следите за динамикой Ainos Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.30 3.61
Годовой диапазон
0.40 4.19
- Предыдущее закрытие
- 3.40
- Open
- 3.52
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Low
- 3.30
- High
- 3.61
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 1.47%
- Месячное изменение
- -5.74%
- 6-месячное изменение
- 576.47%
- Годовое изменение
- 634.04%
