Moedas / US500
US500: US SPX 500 Index
6638.60 USD 33.50 (0.51%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do US500 para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6604.00 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 6659.30 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Índice US SPX 500. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6604.00 6659.30
Faixa anual
4799.90 6659.30
- Fechamento anterior
- 6605.10
- Open
- 6605.00
- Bid
- 6638.60
- Ask
- 6638.90
- Low
- 6604.00
- High
- 6659.30
- Volume
- 50.913 K
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 2.08%
- Mudança de 6 meses
- 11.44%
- Mudança anual
- 17.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh