Devises / US500
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
US500: US SPX 500 Index
6663.70 USD 25.40 (0.38%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le cours de US500 a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 6620.90 USD et à un maximum de 6673.50 USD.
Suivez la dynamique de Indice US SPX 500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US500 Nouvelles
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- Stock Market Rally Risks Losing Steam as Economic Bounce Fades
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Why the bull market for stocks may now hinge on the 10-year Treasury yield
- Les actions sélectionnées par l’IA en hausse de plus de 150% ; une surperformance de 111% par rapport au S&P 500
- AI-picked stocks now up 150%+; an 111% outperformance vs. the S&P 500
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Why Investors Are Buying Chipotle’s (CMG) Burritos, But Not Its Stock - TipRanks.com
- The Real Winner Of Rate Cuts
- S&P 500 Gains and Losses Today: Paramount Surges Amid Deal Buzz, Apple Rises as iPhone 17 Goes on Sale
- Stocks tend to suffer in the second half of September — but the Fed’s rate cut might keep bears at bay
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- This is why you can never predict the direction of interest rates
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed’s Miran sees no material inflation from tariffs
- ELD Asset Management: Oracle’s AI Surge Boosts Stock
Range quotidien
6620.90 6673.50
Range Annuel
4799.90 6673.50
- Clôture Précédente
- 6638.30
- Ouverture
- 6639.70
- Bid
- 6663.70
- Ask
- 6664.00
- Plus Bas
- 6620.90
- Plus Haut
- 6673.50
- Volume
- 40.995 K
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 2.46%
- Changement à 6 Mois
- 11.86%
- Changement Annuel
- 18.00%
20 septembre, samedi