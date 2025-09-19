Dövizler / US500
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
US500: US SPX 500 Index
6663.70 USD 25.40 (0.38%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
US500 fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 6620.90 USD ve Yüksek fiyatı olarak 6673.50 USD aralığında işlem gördü.
ABD SPX 500 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US500 haberleri
- $750K Portfolio Is All You Need For Retirement
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- Why I’m Positioning My Portfolio For The Fed’s Most Dangerous Gamble Yet
- 5 büyük analist yapay zeka hamlesi: Tesla ’fiziksel yapay zeka’ beklentisiyle yükseldi, Intel’in notu düşürüldü
- 5 big analyst AI moves: Tesla lifted on ’physical AI’ prospect, Intel downgraded
- Trump's New H-1B Visa Regulation Sends Shockwaves Through Big Tech (NYSEARCA:SPY)
- The 1-Minute Market Report, September 21, 2025
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- ‘I feel overwhelmed’: I’m a widow in my early 40s with 3 children. My IRAs are worth $330K. Will we survive financially?
- Stock Market Rally Risks Losing Steam as Economic Bounce Fades
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Why the bull market for stocks may now hinge on the 10-year Treasury yield
- Yapay zeka seçimi hisseler %150’nin üzerinde yükseldi; S&P 500’e göre %111 daha iyi performans
- AI-picked stocks now up 150%+; an 111% outperformance vs. the S&P 500
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Investors Are Buying Chipotle’s (CMG) Burritos, But Not Its Stock - TipRanks.com
- The Real Winner Of Rate Cuts
- S&P 500 Gains and Losses Today: Paramount Surges Amid Deal Buzz, Apple Rises as iPhone 17 Goes on Sale
- Stocks tend to suffer in the second half of September — but the Fed’s rate cut might keep bears at bay
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
Günlük aralık
6620.90 6673.50
Yıllık aralık
4799.90 6673.50
- Önceki kapanış
- 6638.30
- Açılış
- 6639.70
- Satış
- 6663.70
- Alış
- 6664.00
- Düşük
- 6620.90
- Yüksek
- 6673.50
- Hacim
- 40.995 K
- Günlük değişim
- 0.38%
- Aylık değişim
- 2.46%
- 6 aylık değişim
- 11.86%
- Yıllık değişim
- 18.00%
21 Eylül, Pazar