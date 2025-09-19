FiyatlarBölümler
Dövizler / US500
Geri dön - Endeksler

US500: US SPX 500 Index

6663.70 USD 25.40 (0.38%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

US500 fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 6620.90 USD ve Yüksek fiyatı olarak 6673.50 USD aralığında işlem gördü.

ABD SPX 500 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

US500 haberleri

Günlük aralık
6620.90 6673.50
Yıllık aralık
4799.90 6673.50
Önceki kapanış
6638.30
Açılış
6639.70
Satış
6663.70
Alış
6664.00
Düşük
6620.90
Yüksek
6673.50
Hacim
40.995 K
Günlük değişim
0.38%
Aylık değişim
2.46%
6 aylık değişim
11.86%
Yıllık değişim
18.00%
21 Eylül, Pazar