通貨 / US500
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
US500: US SPX 500 Index
6633.90 USD 4.40 (0.07%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
US500の価格は、本日-0.07%変化しました。日中は、6620.90USDの安値と6647.20USDの高値で取引されました。
米国SPX 500指数ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US500 News
- Dow Jones futures retreat after reaching record highs
- 米国株先物は下落傾向、トランプ・習近平の電話会談が予定される - 市場の動き
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- ベアードがテスラの格付けをAIリーダーシップの可能性でアウトパフォームに引き上げ
- Baird upgrades Tesla stock rating to Outperform on AI leadership potential
- 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け調整売りに警戒
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- インテル急騰とFRB利下げを受け、米株先物は上昇
- US stock futures gain after Wall St hits new peak on Intel surge, Fed cut
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- ベンタスが10月支払いの四半期配当金0.48ドルを発表
- Russell 2000 scores fresh record for the first time in 4 years. Why the small-cap rally still has room to run.
- LPLファイナンシャル、コモンウェルス買収後の資産が2.26兆ドルに急増
- BMOキャピタル、シェニエール・エナジー株を「アウトパフォーム」評価で開始
- BMOキャピタル、ターガ・リソーシズ株を「アウトパフォーム」評価で開始
- BMO Capital initiates Cheniere Energy stock with Outperform rating
- BMO Capital initiates Targa Resources stock with Outperform rating
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
1日のレンジ
6620.90 6647.20
1年のレンジ
4799.90 6659.30
- 以前の終値
- 6638.30
- 始値
- 6639.70
- 買値
- 6633.90
- 買値
- 6634.20
- 安値
- 6620.90
- 高値
- 6647.20
- 出来高
- 13.988 K
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 2.01%
- 6ヶ月の変化
- 11.36%
- 1年の変化
- 17.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K