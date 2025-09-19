Währungen / US500
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
US500: US SPX 500 Index
6655.50 USD 17.20 (0.26%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von US500 hat sich heute um 0.26% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei6620.90 USD bis zum Hoch von 6656.20 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von US SPX 500 Index. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US500 News
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed’s Miran sees no material inflation from tariffs
- ELD Asset Management: Oracle’s AI Surge Boosts Stock
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Verrica-Aktie springt nach Zulassung in Japan zweistellig nach oben
- Intel und Nvidia rücken zusammen – was das für AMD bedeutet
- Reviva-Aktie stürzt nach Kapitalmaßnahme ab
- 22nd Century Group tilgt Schulden und rückt Wachstum in den Fokus
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Royal Caribbean: Truist senkt Kursziel wegen Steuerbedenken
- Royal Caribbean price target lowered to $333 by Truist on tax concerns
- Truist Securities lowers Darden Restaurants stock price target to $240
- Sportradar: JPMorgan erhöht Kursziel auf 35 US-Dollar
- JPMorgan raises Sportradar Group price target to $35 from $30
- Newmont verkauft Beteiligung an Orla Mining für 439 Millionen US-Dollar
- 3 Qualitäts-Aktien, die jetzt trotz Rekordbörsen noch Potenzial haben
- Darden Restaurants approves $17 million equity award for CEO, reports annual meeting results
- Stifel senkt Kursziel für FactSet wegen Investitionsbedenken auf 372 $
- Stifel lowers FactSet stock price target to $372 on investment concerns
Tagesspanne
6620.90 6656.20
Jahresspanne
4799.90 6659.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 6638.30
- Eröffnung
- 6639.70
- Bid
- 6655.50
- Ask
- 6655.80
- Tief
- 6620.90
- Hoch
- 6656.20
- Volumen
- 37.418 K
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 2.34%
- 6-Monatsänderung
- 11.72%
- Jahresänderung
- 17.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K