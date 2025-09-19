KurseKategorien
Währungen / US500
US500: US SPX 500 Index

6655.50 USD 17.20 (0.26%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von US500 hat sich heute um 0.26% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei6620.90 USD bis zum Hoch von 6656.20 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von US SPX 500 Index. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6620.90 6656.20
Jahresspanne
4799.90 6659.30
Vorheriger Schlusskurs
6638.30
Eröffnung
6639.70
Bid
6655.50
Ask
6655.80
Tief
6620.90
Hoch
6656.20
Volumen
37.418 K
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
11.72%
Jahresänderung
17.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K