US500: US SPX 500 Index

6605.40 USD 2.80 (0.04%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость US500 за сегодня изменилась на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6593.30 USD, а максимальная — 6613.90 USD.

Следите за динамикой цен на Индекс US SPX 500 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6593.30 6613.90
Годовой диапазон
4799.90 6635.20
Предыдущее закрытие
6608.20
Open
6608.80
Bid
6605.40
Ask
6605.70
Low
6593.30
High
6613.90
Объем
11.819 K
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.57%
6-месячное изменение
10.88%
Годовое изменение
16.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.