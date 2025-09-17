Валюты / US500
US500: US SPX 500 Index
6605.40 USD 2.80 (0.04%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость US500 за сегодня изменилась на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6593.30 USD, а максимальная — 6613.90 USD.
Следите за динамикой цен на Индекс US SPX 500 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости US500
- Hedge funds turn sellers of equities, institutions extend buying streak: BofA
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Jefferies снижает целевую цену акций TransDigm до $1 490 из-за опасений по рынку запчастей
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- Analysis-Fed rate cuts could set stage for broader US stock gains
- Инвесторы разочаровались в европейских акциях — Goldman Sachs
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- US stock futures muted as caution lingers ahead of Fed’s rate-cut decision
- BMO Capital понизил рейтинг акций Progressive из-за опасений по конкуренции
- Экономист предупредил о «неприятно высокой» вероятности рецессии в США
- BofA повышает прогноз EPS S&P 500 на 2025 год и ожидает более широкий рост в 2026 году
- Dow Jones futures move little as traders await Fed policy decision
- JMP подтверждает рейтинг акций Workday на уровне "Market Outperform" с целью $315
- Чудо средней капитализации: эта стратегия ИИ опередила рынок на 166,4%
- Бычий настрой инвесторов в акции достиг максимума с февраля
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Weekly Economic Pulse: Meh
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
Дневной диапазон
6593.30 6613.90
Годовой диапазон
4799.90 6635.20
- Предыдущее закрытие
- 6608.20
- Open
- 6608.80
- Bid
- 6605.40
- Ask
- 6605.70
- Low
- 6593.30
- High
- 6613.90
- Объем
- 11.819 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- 10.88%
- Годовое изменение
- 16.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.