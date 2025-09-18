CotizacionesSecciones
Divisas / US500
US500: US SPX 500 Index

6656.60 USD 51.50 (0.78%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de US500 de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6604.00 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 6659.30 USD.

Siga la dinámica de los precios en Índice US SPX 500 Index. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
6604.00 6659.30
Rango anual
4799.90 6659.30
Cierres anteriores
6605.10
Open
6605.00
Bid
6656.60
Ask
6656.90
Low
6604.00
High
6659.30
Volumen
12.081 K
Cambio diario
0.78%
Cambio mensual
2.36%
Cambio a 6 meses
11.74%
Cambio anual
17.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B