US500: US SPX 500 Index
6656.60 USD 51.50 (0.78%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de US500 de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6604.00 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 6659.30 USD.
Siga la dinámica de los precios en Índice US SPX 500 Index. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6604.00 6659.30
Rango anual
4799.90 6659.30
- Cierres anteriores
- 6605.10
- Open
- 6605.00
- Bid
- 6656.60
- Ask
- 6656.90
- Low
- 6604.00
- High
- 6659.30
- Volumen
- 12.081 K
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 2.36%
- Cambio a 6 meses
- 11.74%
- Cambio anual
- 17.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B