- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
449 (61.25%)
Negociações com perda:
284 (38.74%)
Melhor negociação:
53.36 EUR
Pior negociação:
-51.88 EUR
Lucro bruto:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Perda bruta:
-3 638.42 EUR (11 036 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (596.96 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
596.96 EUR (37)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
11.31%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.65
Negociações longas:
403 (54.98%)
Negociações curtas:
330 (45.02%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
3.14 EUR
Lucro médio:
13.24 EUR
Perda média:
-12.81 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-210.91 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-346.57 EUR (12)
Crescimento mensal:
-1.66%
Previsão anual:
-20.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.01 EUR
Máximo:
346.57 EUR (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.82% (346.57 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.88% (189.54 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|398
|BTCUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|983
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|519K
|BTCUSD
|6.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.36 EUR
Pior negociação: -52 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +596.96 EUR
Máxima perda consecutiva: -210.91 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
4 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。