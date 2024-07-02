SinaisSeções
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 comentários
Confiabilidade
122 semanas
2 / 72K USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2023 324%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
449 (61.25%)
Negociações com perda:
284 (38.74%)
Melhor negociação:
53.36 EUR
Pior negociação:
-51.88 EUR
Lucro bruto:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Perda bruta:
-3 638.42 EUR (11 036 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (596.96 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
596.96 EUR (37)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
11.31%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.65
Negociações longas:
403 (54.98%)
Negociações curtas:
330 (45.02%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
3.14 EUR
Lucro médio:
13.24 EUR
Perda média:
-12.81 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-210.91 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-346.57 EUR (12)
Crescimento mensal:
-1.66%
Previsão anual:
-20.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.01 EUR
Máximo:
346.57 EUR (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.82% (346.57 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.88% (189.54 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 398
BTCUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 983
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 519K
BTCUSD 6.2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.36 EUR
Pior negociação: -52 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +596.96 EUR
Máxima perda consecutiva: -210.91 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Classificação Média:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SFE Impulse
100 USD por mês
324%
2
72K
USD
2.2K
EUR
122
100%
733
61%
11%
1.63
3.14
EUR
20%
1:30
Copiar

