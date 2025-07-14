Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 21
Olá a todos. Pessoal estou montando um algorítimo que envia OP, e o último preço no BT parece que fica parada em alguns pontos e por isso as OP estão sendo ativadas nele. Tem como fazer o ativamento somente em ASK ou BID? Valeu...
Lê aquele link que te mandei (há uns meses atrás nesta mesma thread) sobre as séries perpétuas que vc vai entender o que está acontecendo.
Vc está usando a série com "@", que considera o contrato com vencimento mais próximo. Só que no último dia do mês a liquidez cai (por isso que na tarde do dia 28/dez o preço fica parado e depois abre com gap em 3/jan, porque já é outro vencimento). Use a série com "$", que considera o contrato de maior liquidez (geralmente ela já considera o de vencimento seguinte desde o último dia do vencimento anterior, quando este último perde liquidez).
Tem 6 tipos de série perpétua e a diferença entre elas é justamente o tratamento dado a esse gap que ocorre no vencimento dos contratos.
A escolha entre os 6 tipos de série é complexa, depende do que você pretende fazer. Leia o link que tem tudo explicado lá.
Joanatan, posso perguntar o que é OP e BT?
Nossa e agora? O pior é que não sei onde pode estar esse erro. vou postar abaixo o meu OnInit(), OnDeInit() e OnTick(); Caso veja algo, por favor me aponte pra resolver isso :)
Eu prefiro:
Nunca use:
_Symbol
Prefira:Pois se o EA rodar em diversos símbolos simultaneamente ele irá pegar o nível (preço) de um ativo e irá colocar em outro. Eu já achei no histórico da Bovespa erros assim.
Olá Pessoal,
não sei se este tema já foi abordado, mas gostaria de saber a respeito de como minimizar o efeito da slippage para EA's do tipo scalper.
O meu EA tem um alvo de aproximadamente 200 pontos no indice. Neste caso seria recomendável, por exemplo, abrir uma ordem a mercado com request.sl =0 e request.tp=0 e posteriormente, a partir do valor em que a ordem foi executada, fixar o meu alvo e o meu risco na forma de ordens limit?
Obs.: Programava em mql4 para Forex e não sei a melhor forma de lidar com slippage para o mercado nacional. Se puderem também indicar códigos que sirvam de referência...
Desde já muito obrigado!
Quanto ao "risco" (suponho que vc esteja se referindo ao Stop-Loss), não há como substitui-lo por ordem limit, pois se vc enviasse uma ordem limit no valor do stop-loss ela seria executada imediatamente, por ser uma oferta melhor que o preço de mercado vigente. Vc pode usar uma ordem do tipo stop limit, mas nesse caso correria o risco de a ordem não ser executada e o seu prejuízo aumentar ainda mais. Por estas razões, no caso do stop-loss, eu prefiro usar o SL automático da plataforma mesmo.
Quanto ao preço-alvo, vc realmente pode evitar o slippage substituindo o Take-Profit por uma ordem limit, mas há algumas complicações nisso. Se quiser fazer isso, recomendo que leia este artigo: https://www.mql5.com/en/articles/5206
Considerando que o seu alvo está a 200 pontos de distância, a influência do slippage no seu desempenho em um ativo líquido como o índice deverá ser relativamente muito pequena. Para quem faz scalpings mais curtos é que essa diferença se torna significativa. No seu caso, acredito que posicionar o Take-Profit a 205 pontos de distância, almejando obter 200 pontos líquidos de lucro, seja uma solução bem mais simples e na imensa maioria dos casos será equivalente a sair por ordem limit a 200 pontos de distância.
Alem das dicas do @Trader_Patinhas, sugiro a leitura desta thread em especial do artigo abaixo:
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar
Joscelino Celso de Oliveira, 2019.06.07 02:04Sugiro a leitura do artigo abaixo.