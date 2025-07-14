Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 21

Olá a todos. Pessoal estou montando um algorítimo que envia OP, e o último preço no BT parece que fica parada em alguns pontos e por isso as OP estão sendo ativadas nele. Tem como fazer o ativamento somente em ASK ou BID? Valeu...

 
Boa tarde, estou iniciando no mundo forex .Pra começar quero copiar sinal de trader. Alguém poderia me ajudar. Alguém me indica algum vídeo sobre esse assunto.
 
Jonatan Allan Oliveira Souza:

Lê aquele link que te mandei (há uns meses atrás nesta mesma thread) sobre as séries perpétuas que vc vai entender o que está acontecendo.

Vc está usando a série com "@", que considera o contrato com vencimento mais próximo. Só que no último dia do mês a liquidez cai (por isso que na tarde do dia 28/dez o preço fica parado e depois abre com gap em 3/jan, porque já é outro vencimento). Use a série com "$", que considera o contrato de maior liquidez (geralmente ela já considera o de vencimento seguinte desde o último dia do vencimento anterior, quando este último perde liquidez).

Tem 6 tipos de série perpétua e a diferença entre elas é justamente o tratamento dado a esse gap que ocorre no vencimento dos contratos.

A escolha entre os 6 tipos de série é complexa, depende do que você pretende fazer. Leia o link que tem tudo explicado lá.

 
Jonatan Allan Oliveira Souza:

Joanatan, posso perguntar o que é OP e BT?

 
Jonatan Allan Oliveira Souza:

Eu prefiro:

return(INIT_FAILED);
 
Jonatan Allan Oliveira Souza:

Nunca use:

_Symbol

Prefira:

sinput string InpSymbol = "WINQ19";//Symbol
Pois se o EA rodar em diversos símbolos simultaneamente ele irá pegar o nível (preço) de um ativo e irá colocar em outro. Eu já achei no histórico da Bovespa erros assim.
 
Jonatan Allan Oliveira Souza:

 if(OrdersTotal() < 1001)
O que é isso? E se eu estiver operando PETR4, WIN, WDO, iFix, DI na mesma carteira?
 

Olá Pessoal, 


não sei se este tema já foi abordado, mas gostaria de saber a respeito de como minimizar o efeito da slippage para EA's do tipo scalper.

O meu EA tem um alvo de aproximadamente 200 pontos no indice. Neste caso seria recomendável, por exemplo, abrir uma ordem a mercado com request.sl =0 e request.tp=0 e posteriormente, a partir do valor em que a ordem foi executada, fixar o meu alvo e o meu risco na forma de ordens limit?

Obs.: Programava em mql4 para Forex e não sei a melhor forma de lidar com slippage para o mercado nacional. Se puderem também indicar códigos que sirvam de referência...


Desde já muito obrigado!

 
Thyago Mendes:

Quanto ao "risco" (suponho que vc esteja se referindo ao Stop-Loss), não há como substitui-lo por ordem limit, pois se vc enviasse uma ordem limit no valor do stop-loss ela seria executada imediatamente, por ser uma oferta melhor que o preço de mercado vigente. Vc pode usar uma ordem do tipo stop limit, mas nesse caso correria o risco de a ordem não ser executada e o seu prejuízo aumentar ainda mais. Por estas razões, no caso do stop-loss, eu prefiro usar o SL automático da plataforma mesmo.

Quanto ao preço-alvo, vc realmente pode evitar o slippage substituindo o Take-Profit por uma ordem limit, mas há algumas complicações nisso. Se quiser fazer isso, recomendo que leia este artigo: https://www.mql5.com/en/articles/5206

Considerando que o seu alvo está a 200 pontos de distância, a influência do slippage no seu desempenho em um ativo líquido como o índice deverá ser relativamente muito pequena. Para quem faz scalpings mais curtos é que essa diferença se torna significativa. No seu caso, acredito que  posicionar o Take-Profit a 205 pontos de distância, almejando obter 200 pontos líquidos de lucro, seja uma solução bem mais simples e na imensa maioria dos casos será equivalente a sair por ordem limit a 200 pontos de distância. 

Thyago Mendes:

Alem das dicas do @Trader_Patinhas, sugiro a leitura desta thread em especial do artigo abaixo:

