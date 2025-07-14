Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa tarde, amigo. Eu estou co problemas sérios.
a conta demo funciona perfeito, mas a minha conta real não esta funcionando. A minha conta é da clear e minha conta real failed. Antes era "account desabled". Eu contatei a clear e ele mandaram nova senha que aparece "invalid account"
Consegue me ajudar?
Amigo, na conta de produção da corretora Clear não funciona robô.
Bertlino, bom dia,
Discordando do Marcos acima, conta REAL/PRODUÇÃO da CLEAR funciona sim com EA´s no MT5, inclusive eu mesmo tenho a minha rodando a alguns meses, bem como alguns clientes meus. Não é a das melhores, mas roda sim.
Se você já passou da fase de "renovar a senha" junto a Clear, então provavelmente foi na hora de você adicionar o Servidor + Conta no MT5 você não capturou o Servidor CLEAR-TRD como na figura abaixo:
Se anda assim e continuar dando erro, então limpe todas as mensagens do Diário (botão direito, Limpar) e depois tente se conectar novamente na clear. Por fim olhe novamente na sheet Diário vai te dizer tudo que ocorreu neste período entre "limpar" e "nova tentativa". Provavelmente lá terá o motivo da falha e ficará mais fácil de você postar aqui essa(s) falha(s) e tentarmos te ajudar.
Pessoal, estou com uma dúvida.
A Modal "derrubou" a minha conta hedging e agora só consigo trabalhar com netting de ontem (20/04/2020) para hoje.
O mesmo ocorreu com meu colega que desenvolve junto comigo. Mais alguém teve esse problema?
Muito obrigado!
Pessoal, estou com uma dúvida.
A Modal "derrubou" a minha conta hedging e agora só consigo trabalhar com netting de ontem (20/04/2020) para hoje.
O mesmo ocorreu com meu colega que desenvolve junto comigo. Mais alguém teve esse problema?
Muito obrigado!
Até onde eu sei a Modal parou de liberar novas contas hedge, mas quem já tinha eles não mudaram... até onde sei, pois minhas contas nunca foram hedge. É bom questionar junto ao suporte deles.
Até onde eu sei a Modal parou de liberar novas contas hedge, mas quem já tinha eles não mudaram... até onde sei, pois minhas contas nunca foram hedge. É bom questionar junto ao suporte deles.
Obrigado, Ruy.
Vou contactá-los.
Estou a alguns anos trabalhando com robos na B3 e estarei dentre de alguns dias disponibilizando sinais gratuitamente para quem quiser acompanhar
Assinei o MT5 pela Modal, gostaria de saber se é possível adicionar uma carteira de ativos de uma vez só na janela de Observação de Mercado.
Por exemplo, gostaria de ter um conjunto com todos os ativos que compõem o IBOV, outro com os que compõe o IBRX, etc.
Iria levar uns 5 dias adicionando isso manualmente :(
Em outras plataformas eu consigo filtrar por índice e aí clicar na flecha dupla pra adicionar todos na exibição (ver anexo).
Alguma forma de fazer algo semelhante a isso?
Abraço!
Olá Carlos,
Esqueci o meu Login e Senha no MT4 porque fiquei muito tempo sem operar.
Como posso recupera-los?
Abraço.