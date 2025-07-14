Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 25

1000672773:

Boa tarde, amigo. Eu estou co problemas sérios.

a conta demo funciona perfeito, mas a minha conta real não esta funcionando. A minha conta é da clear e minha conta real failed. Antes era "account desabled". Eu contatei a clear e ele mandaram nova senha que aparece "invalid account"

Consegue me ajudar?

 
Bertolino:

Amigo, na conta de produção da corretora Clear não funciona robô.

 
Bertolino:

Bertlino, bom dia,


Discordando do Marcos acima, conta REAL/PRODUÇÃO da CLEAR funciona sim com EA´s no MT5, inclusive eu mesmo tenho a minha rodando a alguns meses, bem como alguns clientes meus. Não é a das melhores, mas roda sim.

Se você já passou da fase de "renovar a senha" junto a Clear, então provavelmente foi na hora de você adicionar o Servidor + Conta no MT5 você não capturou o Servidor CLEAR-TRD como na figura abaixo:

Se anda assim e continuar dando erro, então limpe todas as mensagens do Diário (botão direito, Limpar) e depois tente se conectar novamente na clear. Por fim olhe novamente na sheet Diário vai te dizer tudo que ocorreu neste período entre "limpar" e "nova tentativa". Provavelmente lá terá o motivo da falha e ficará mais fácil de você postar aqui essa(s) falha(s) e tentarmos te ajudar.

 

Pessoal, estou com uma dúvida.

A Modal "derrubou" a minha conta hedging e agora só consigo trabalhar com netting de ontem (20/04/2020) para hoje.

O mesmo ocorreu com meu colega que desenvolve junto comigo. Mais alguém teve esse problema?

Muito obrigado!

 
GustavoFonseca92:

Até onde eu sei a Modal parou de liberar novas contas hedge, mas quem já tinha eles não mudaram... até onde sei, pois minhas contas nunca foram hedge. É bom questionar junto ao suporte deles.

 
Ruy Christian Hoffmann:

Obrigado, Ruy.


Vou contactá-los.

 
Tem agum canal algo no telegram pra tirar duvidas de novatos? Estou muito confuso e acho que ficar postando aqui so vai poluir o forum.
 

Estou a alguns anos trabalhando com robos na B3  e estarei dentre de alguns dias disponibilizando  sinais  gratuitamente para quem quiser acompanhar

 

Assinei o MT5 pela Modal, gostaria de saber se é possível adicionar uma carteira de ativos de uma vez só na janela de Observação de Mercado.

Por exemplo, gostaria de ter um conjunto com todos os ativos que compõem o IBOV, outro com os que compõe o IBRX, etc.

Iria levar uns 5 dias adicionando isso manualmente :(

Em outras plataformas eu consigo filtrar por índice e aí clicar na flecha dupla pra adicionar todos na exibição (ver anexo).

Alguma forma de fazer algo semelhante a isso?


Abraço!

Olá Carlos,

Esqueci o meu Login e Senha no MT4 porque fiquei muito tempo sem operar.

Como posso recupera-los?

Abraço.

