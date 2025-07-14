Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 15
Bom dia.
Não tenho muita experiência no manejo do MT5 e ao reativar a plataforma após alguns dias afastado por motivos profissionais estou tendo um problema pois os gráficos simplesmente não atualizam juntamente com as cotações dos ativos, é como se a plataforma estivesse travada.
Alguém pode me dar um luz pfv? passarei um tempo afastado do trabalho a partir da semana que vem e queria dedicar este tempo para aprimorar meus conhecimentos sobre mercado e quem sabe ganhar uma grana rs.
Desde já grato.
Boa noite a todos, estou me iniciando nesse ramo de trader, e gostaria de saber se existe algum EA que funcione na Bolsa Brasileira e que seja rentável.?
Você já opera na B3 manualmente?
Você já está tendo lucros consistentes?
Por quê você precisa de um EA?
E, pelas regras do fórum não podemos indicar produtos ou serviços aqui...
;)
Alguém sabe dizer porque surge a mensagem de erro:
GE 0 09:09:10.707 Trades '286465': rejected buy stop limit 1.00 WINZ18 at 89055 (89035) (EXPTN.003 Requisição inconsiste)
Ola... Estou usando o MT5 com a Clear na demo e passa que logo de um tempo fica como congelado... começa a nao responder e nem sequer atualiza os dados... a demorar e fazer as coisas como mudar um stop o colocar uma ordem... Se tento conetar de novo nao coneta, e ate fican ruins os desehos... Devo carregar de novo os templates. Alguem tem esses problemas? Pq nao é legal ter operaçao aberta e começar a experimentar esses problemas. Na Clear nao tem resposta... falaram que as plataformas gratuitas nao tem boa estabilidade mas é demais... Obrigado
Otra coisa, tem momentos que vc ve funcionando mas coloca uma ordem ou modifca uma e se va a diario fala que essa ordem foi transmitida mas vc nao ve no grafico... So tempo depois, as vezes mais de um miuto!! Acho perigoso operar assim...
Eu so faço chart trading, ou seja vou colocando as ordens manual... nao uso robot...
Alguem faz isso e experimenta esses problemas?
Mude de plataforma e de corretora.
Existem várias plataforma gratuitas melhores que o MT pra trade manual...
Existem diversos, você pode inclusive desenvolver o seu ou encomendar.
Rentabilidade é outra história!
Sucesso!
[]´s