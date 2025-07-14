Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 23

Boa tarde, amigo. Eu estou co problemas sérios.

a conta demo funciona perfeito, mas a minha conta real não esta funcionando. A minha conta é da clear e minha conta real failed. Antes era "account desabled". Eu contatei a clear e ele mandaram nova senha que aparece "invalid account"

Consegue me ajudar?

Olá 10006xxxx,

Verifique se você também colocou o Servidor correto. Conta REAL possui um Servidor diferente da Conta DEMO. Veja abaixo qual é o Servidor da Clear para Conta REAL:

... se mesmo assim ainda der a mensagem de "conta inválida", então você tem que focar nas causas relativa a esse erro que são:  Número da conta digitado errado, Servidor selecionado errado e por fim problemas junto a Corretora.

 

Olá, sou novo aqui. 

Não sei muito, e estou buscando aprender, principalmente sobre o metatrader.


Neste meu primeiro posto, gostaria de tirar uma duvida, segue ela:

Eu uso a plataforma proftchar pro.

E estou com a intensão de contratar um EA para gerenciamento de ordens.

A pergunta é:
O MetaTader vai conseguir ver as ordens que são colocadas em outra plataforma (lembrando que ambas estarão configuradas par mesma conta).


ivancristian:


Boa tarde Ivan,

vou responder o que aconteceu comigo na MODAL, no passado, pois não fiz novas tentativas.


1)  O MT5 vai enxergar todas as posições que foram abertas por outras plataformas, desde que o MT5 e demais plataformas estejam sincronizadas com o HB (home broker). Isso é um problema sério, pois vez por outra perdem esse sincronismo. 

2) O MT5 não conseguiu encerrar posições abertas por outras plataformas e vice-versa, então você tem que testar se hoje já é possível alterar/encerrar no MT5 uma posição aberta no HB ou PROFIT ou outra plataforma...

 
Boa tarde Rogério, obrigado por se disponibilizar a me ajudar.


continuando...

e como vemos se esta sincronizado?

porque meu objetivo é justo o de usar o robô para fazer gestão de risco. Se existe este problema, não terei alcançado meu objetivo.

 
Ivan, sugestão: trabalhe com duas corretoras... tão quase todas 0800 mesmo, então é indiferente ter 1, 2 ou 3 contas em corretoras diferentes, você vai evitar uma GRANDE possibilidade de enorme dor de cabeça usando Robôs + Operações manuais tudo na mesma conta, mesmo sendo em plataformas diferentes.

 
Olá Gustavo, excelente observação! Poste por favor esse mesmo texto em um post deste mesmo Fórum sobre RLP, pra não ficar neste balde genérico de perguntas...

Eu mesmo vou começar a fazer testes COM e SEM RLP porque pra mim, "algo ainda não está explicado" com relação à execução de Ordens. Ainda não aceitei o RLP da Corretora M, pra ter esse patamar de performance. Depois vou aceitar o RLP dela e comparar. Sob a lógica de resolução e execução de Ordens muda muito as coisas em termos de arquitetura de serviço. E, como a ordem é à Mercado, você nunca vai saber qual é a verdadeira VERDADE do Preço que te executaram, visto que, o RLP está como ferramenta de monetização das Corretoras e não para o benefício REAL dos usuários, como toda a comunicação pasteurizada dos MKTs das corretoras querem provar para você...

Boa noite, tentei operar no mt5 da xp mas mesmo em conta demo as vezes existe uma demora muito grande para entrada da ordem. Muitas vezes quando a ordem entra o servidor lá já processou o stop ou gain..rs rs então já vai direto pro histórico...mas é muito ruim mesmo..estou me preparando financeiramente para investir na activtrade que opera no mt4 e opera o mini indice (Hoje bra50feb20) inclusive pode-se operar com lotes de 0.01.

 
Depende da arquitetura de backend de cada Corretora e DMA que usam.

Eu acho arriscadíssimo fazer isso. Um refresh/atualização simples de servidores por destruir tudo o que você contruir...

Não mudou muita coisa. Tem que ligar para eles e solicitar o encerramento de todas as ordens em aberto e sincronismo. Não recomendo operar novamente antes do fechamento do pregão. Algumas ordens do MT5 não são canceladas junto a B3, e também não podem ser canceladas no home-broker. Recomendo verificar periodicamente as ordens em aberto em ambas as plataformas e verificar se não há nenhuma aberta.

 
estou tentando operar o mini indice e nao estou conseguindo instalar o ativo. Como devo proceder?
 
Como coloca Buy e SELL na mesma página do gráfico pelo mt5 mobile?
