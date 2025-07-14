Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 26

Antonio Dario Vicente:

Olá Carlos,

Esqueci o meu Login e Senha no MT4 porque fiquei muito tempo sem operar.

Como posso recupera-los?

Abraço.

Olá,  veja com a sua corretora

 
Arthur Albano:

Alguém sabe dizer porque surge a mensagem de erro:

GE    0    09:09:10.707    Trades    '286465': rejected buy stop limit 1.00 WINZ18 at 89055 (89035) (EXPTN.003 Requisição inconsiste)

Deve ser porque o seu stoplimit (97540) está abaixo do price (97590). 

Se o gatilho da ordem de compra é a partir de 97590, o stop-limit tem que ficar acima desse valor.

EDITADO: o @Rogerio Giannetti Torres tem razão. Na verdade o motivo do erro deve ter sido por o seu stoplimit estar abaixo do ASK, e não abaixo por estar abaixo do price.
 
Achei estranho que na documentação ( https://www.metatrader5.com/ pt/mobile-trading/iphone/help/ trade/general_concept/order_ types )  parece que fala exatamente o oposto sobre os campos, mas tem razão, fiz a alteração dos campos e funcionou, mas cai em outro problema:

Fiz a ordem conforme print abaixo manual mesmo, o correto não seria o preço ter que bater no 92100 (Stop Limit) para então colocar uma ordem buy limite em 92000 ? Assim que o preço chega em 92000 ele já coloca a ordem


Outro ponto estranho, é que fazendo a inversão dos campos como estava antes, quando executo o teste em dados históricos funciona tudo corretamente, agora em produção ele emite a mensagem de erro que enviei.



Gouveia Bom dia,

a documentação está correta  PRICE= gatilho e STOPLIMIT = preço da ordem limite é bem confuso mesmo, mas não sei porque o comando está dando erro.

Na boleta que você exemplificou  quando o preço bater 92000 vai emitir uma ordem de compra a preço limite 92100, ou seja comprar a um preço que deve ser >= ASK, então a compra vai ser imediata.

Se você poder imprimir o BID,ASK,LAST no momento que a ordem foi emitida pode ajudar a esclarecer

 
Rogerio Giannetti Torres:

Gouveia Bom dia,

a documentação está correta  PRICE= gatilho e STOPLIMIT = preço da ordem limite é bem confuso mesmo, mas não sei porque o comando está dando erro.

Na boleta que você exemplificou  quando o preço bater 92000 vai emitir uma ordem de compra a preço limite 92100, ou seja comprar a um preço que deve ser >= ASK, então a compra vai ser imediata.

Se você poder imprimir o BID,ASK,LAST no momento que a ordem foi emitida pode ajudar a esclarecer

Olá @gouveia.luiz89, o @Rogerio Giannetti Torres tem razão. Na verdade o motivo do erro deve ter sido por o seu stoplimit estar abaixo do ASK, e não por estar abaixo do price.
 
Rodrigo Malacarne:

Prezado  Anjinho,

De acordo com as Regras do site MQL5 em Português, não é permitido a citação de produtos no fórum.

Abraços,
Malacarne 

como ter ativos BMF no MT4??
 
ScorHardcore:
como ter ativos BMF no MT4??
Não tem
 

Pessoal,

Alguém consegue me informar se há alguma outra corretora que disponibilize o MT5, além de XP (e afiliadas), Terra e Modal?

Estou realizando alguns testes em diferentes corretoras e seria bom se outro player estivesse oferecendo os serviços, pois as atuais têm pisado na bola. São muitas intermitências, ocasionando lucros cessantes e prejuízos.

Abraços.

 

Boa noite.. estou fazendo alguns testes com a plataforma mas nao consigo acessar os ativos de mini dollar eo mini-indice,corretamente na conta demo...

pode me ajudar... estou usando o MetaBrasil-Demo 

