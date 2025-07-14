Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 26
Olá Carlos,
Esqueci o meu Login e Senha no MT4 porque fiquei muito tempo sem operar.
Como posso recupera-los?
Abraço.
Olá, veja com a sua corretora
Alguém sabe dizer porque surge a mensagem de erro:
GE 0 09:09:10.707 Trades '286465': rejected buy stop limit 1.00 WINZ18 at 89055 (89035) (EXPTN.003 Requisição inconsiste)
Conseguiu resolver? Mesmo problema aqui, estou querendo enviar uma ordem
Operação enviada (Objetivo colocar um gatilho em 97590 que quando acionado coloca um ordem buy limitada em 97540 com seus respectivos SL e TP):
MqlTradeRequest{ action:TRADE_ACTION_PENDING magic:370196 order:0 symbol:"WINM20" volume:1.0 price:97590.0 stoplimit:97540.0 sl:97390.0 tp:97690.0 deviation:5 type:ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT type_filling:ORDER_FILLING_RETURN type_time:ORDER_TIME_DA… }
Resultado do envio:
MqlTradeResult{ retcode:10006 deal:0 order:278002592 volume:1.0 price:97590.0 bid:0.0 ask:0.0 comment:"EXPTN.003 RequisiÃ§Ã£o inconsis" request_id:139 retcode_external:0 reserved:[124] }
Deve ser porque o seu stoplimit (97540) está abaixo do price (97590).
Se o gatilho da ordem de compra é a partir de 97590, o stop-limit tem que ficar acima desse valor.EDITADO: o @Rogerio Giannetti Torres tem razão. Na verdade o motivo do erro deve ter sido por o seu stoplimit estar abaixo do ASK, e não abaixo por estar abaixo do price.
Deve ser porque o seu stoplimit (97540) está abaixo do price (97590).
Se o gatilho da ordem de compra é a partir de 97590, o stop-limit tem que ficar acima desse valor.
Fiz a ordem conforme print abaixo manual mesmo, o correto não seria o preço ter que bater no 92100 (Stop Limit) para então colocar uma ordem buy limite em 92000 ? Assim que o preço chega em 92000 ele já coloca a ordem
Outro ponto estranho, é que fazendo a inversão dos campos como estava antes, quando executo o teste em dados históricos funciona tudo corretamente, agora em produção ele emite a mensagem de erro que enviei.
Gouveia Bom dia,
a documentação está correta PRICE= gatilho e STOPLIMIT = preço da ordem limite é bem confuso mesmo, mas não sei porque o comando está dando erro.
Na boleta que você exemplificou quando o preço bater 92000 vai emitir uma ordem de compra a preço limite 92100, ou seja comprar a um preço que deve ser >= ASK, então a compra vai ser imediata.
Se você poder imprimir o BID,ASK,LAST no momento que a ordem foi emitida pode ajudar a esclarecer
Prezado Anjinho,
como ter ativos BMF no MT4??
Pessoal,
Alguém consegue me informar se há alguma outra corretora que disponibilize o MT5, além de XP (e afiliadas), Terra e Modal?
Estou realizando alguns testes em diferentes corretoras e seria bom se outro player estivesse oferecendo os serviços, pois as atuais têm pisado na bola. São muitas intermitências, ocasionando lucros cessantes e prejuízos.
Abraços.
Boa noite.. estou fazendo alguns testes com a plataforma mas nao consigo acessar os ativos de mini dollar eo mini-indice,corretamente na conta demo...
pode me ajudar... estou usando o MetaBrasil-Demo