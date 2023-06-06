Erros, bugs, perguntas - página 32
A única forma correcta de o fazer é muito simples.
Escreve-se um indicador de funcionamento a 100%, e é feito classicamente sem o parâmetro "Símbolo", ou seja, é calculado usando o símbolo e o período actuais.
Depois disso, essa calculadora BASIC é chamada em Expert Advisor (se for fornecido trabalho mecânico) ou calculadora (se quiser exibir informação no gráfico de INSTRUMENTO DE NÃO CÁLCULO).
PS
Caso contrário, se a calculadora ou uma função separada tiver de fazer um cálculo adicional, e depois ligar os resultados aos dados gráficos actuais...
Sugestão digna de consideração,
Mas claro que do ponto de vista da lógica comum é como coçar a orelha esquerda com a mão direita (mas não é para si, é para os criadores),
Porque preciso de chamar os dados de um instrumento não nativo?
Se tiver de criar indicadores personalizados e chamá-los a partir de um símbolo exigido, em geral, a conclusão é que vou comprá-los.
Mas mais uma vez, chamo um indicador pronto para EUR com dados sobre o JPY (por exemplo, não há história suficiente para o iene)
Se eu procurar o mesmo indicador e ele não contiver dados para este comprimento, o que me dirá?
Eis uma opção exequível:
Posso acrescentar outra dor de cabeça. Se o indicador estiver num gráfico, mas for de outro, é preciso ter em conta que o número de barras pode ser diferente:
Bug. Descrição. ATS sempre no mercado (capotamento por lote duplo 0,2)
Modo de teste todas as carraças. Tudo é normal.
Modo de teste, através da abertura de preços. a mesma peça.
Por alguma razão divide-se em 2 ofícios. talvez seja apenas a forma como é exibido, mas não é correcto. não deveria ser assim.
Olá, tenho um problema sério com o terminal MT5. Quando inicio o terminal, apenas a linha de preço (licitação) está em movimento, enquanto os castiçais (barras) não estão a desenhar/mudar. Por conseguinte, o preço move-se sem alterar o gráfico. Tenho uma pergunta: Como pode este problema ser resolvido? Na verdade, tudo está a funcionar bem no MT4! Tentei reinstalar o terminal, mas não ajudou! Tive um tal problema com vários corretores... Pode dizer-me o que fazer nesta situação?
Algum dos criadores pode responder à pergunta? Ou devo perguntar noutra linha?
+1 Eu vi a mesma coisa, mas parece estar a funcionar correctamente agora, eles devem tê-la consertado
Sim, estranhamente, mas agora desapareceu, não sei por quanto tempo...
Concordo sobre os buracos e os problemas históricos.
Com funcionamento normal e sincronização de períodos, as novas barras devem (logicamente) começar ao mesmo tempo...