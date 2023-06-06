Erros, bugs, perguntas - página 25
Onde na ajuda diz: "O tamanho do equilíbrio em cada corrida de optimização é 100 vezes maior do que realmente é. Mas não lhe preste atenção, é apenas uma falha inofensiva"?
A ajuda não diz nada sobre uma "falha", concordo, e não pode. É declarado em linguagem matemática seca na ajuda:
Como pode ver no seu post anterior, está satisfeito com os resultados da optimização com o parâmetro "Balance Max". Conclusões sobre os possíveis resultados do trabalho O balanço até ao mínimo levantamento de fundos é da responsabilidade de todos. Embora... O levantamento de crédito é de 4-5%. Consequentemente, o segundo multiplicador no produto do Balanço sobre o levantamento mínimo é de apenas cerca de 95%.
Deve ter escrito: "A coluna "Resultado" mostra o valor total do"Critério de optimização", que é calculado como....". - Isto não é o Balanço.
Esta informação está dispersa em diferentes lugares na ajuda e a relação entre eles não é óbvia.
Assim, a questão original pode ser considerada como resolvida.
Relativamente ao conteúdo da Ajuda (Guia do Utilizador), é minha opinião (e aparentemente também a opinião dos autores do Guia) que esta parte da informação (com a capacidade de clicar em ligações) é acessível e lógica.
Aproveitoesta oportunidade para pedir desculpa pela minha leitura desatenta da ligação clara (sobre digitalização) assinalada poralexey_petrov(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).
Clique no link (destacado em azul), para onde vai? De forma alguma, onde diz o que é o"Critério de Optimização".
Faria mais sentido nomear a coluna "Critério de optimização" em vez de "Resultado" (qualquer que seja o resultado que um utilizador espera obter), então seria mais compreensível, e menos saltos para as ligações na ajuda teriam de ser feitos.
Estou de acordo nesse ponto. O endereço da ligação deve ser corrigido. Pode escrever para o Service Desk. Eu próprio li toda a secção "Testador" de uma só vez, por isso quase nunca utilizei links.
Seria mais lógico nomear a coluna "Critério de optimização" em vez de "Resultado" (qualquer que seja o resultado que o utilizador espera obter), então seria mais compreensível, e haveria menos necessidade de clicar em referências na ajuda.
O utilizador espera sempre obter um resultado com os parâmetros que seleccionou pessoalmente no separador "Configurações". Em particular, se o utilizador seleccionou pessoalmente um critério de optimização como "Balance + Min Drawdown", então dificilmente pode esperar que o testador mostre resultados do processamento de outro parâmetro (por exemplo, "Balance Max"). Se seleccionar critérios de optimização ao acaso e esperar que o testador mostre resultados de "Balance Max", então não é um problema do testador (ou do Manual do Utilizador).
A renomeação formal da coluna "Resultado" para "Critério de Optimização" é ilógica uma vez que esta coluna reflecte não os nomes dos critérios de optimização mas osresultados dos testesnuméricos pelos parâmetros seleccionados pelo utilizador. Na medida em que o nome de um critério de optimização seleccionado pelo utilizador pode sempre ser visto no separador "Definições".
O número de cliques nos links da Ajuda (Guia do Utilizador) é irrelevante para esta questão.
... porque é que está a tentar decidir o que é lógico e certo e o que é ilógico e errado?
Não estou "a tentar decidir", eu sei :)
Eu não sou um administrador. Aguarde uma resposta oficial, se ainda estiver convencido da sua rectidão e da presença de falhas-insectos, e se a discussão silenciosa no fórum o irritar.
Nas brigas e "mudar para a personalidade" não está envolvido, pelo que a ausência de respostas construtivas a perguntas sobre este tópico significa o fim da discussão. Boa sorte na resolução das suas questões!
Olá, estou a investigar métodos de cálculo de margem e encontrei uma série de possíveis inconsistências na ajuda :
1.para Forex - não há preço;
2.para os futuros - não háPreço de Mercado;
Tenho uma pergunta se interpretei correctamente os seguintes termos na equação:
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);
double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
duplo InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
1.para forex
2. Para instrumentos de troca
3. Tamanho da alavanca (não o interesse)4. margem inicial
