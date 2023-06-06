Erros, bugs, perguntas - página 25

Novo comentário
 
joo:

Onde na ajuda diz: "O tamanho do equilíbrio em cada corrida de optimização é 100 vezes maior do que realmente é. Mas não lhe preste atenção, é apenas uma falha inofensiva"?

A ajuda não diz nada sobre uma "falha", concordo, e não pode. É declarado em linguagem matemática seca na ajuda:

Saldo + Desenhar Mínimo

Como pode ver no seu post anterior, está satisfeito com os resultados da optimização com o parâmetro "Balance Max". Conclusões sobre os possíveis resultados do trabalho O balanço até ao mínimo levantamento de fundos é da responsabilidade de todos. Embora... O levantamento de crédito é de 4-5%. Consequentemente, o segundo multiplicador no produto do Balanço sobre o levantamento mínimo é de apenas cerca de 95%.

 

Deve ter escrito: "A coluna "Resultado" mostra o valor total do"Critério de optimização", que é calculado como....". - Isto não é o Balanço.

Esta informação está dispersa em diferentes lugares na ajuda e a relação entre eles não é óbvia.


 
joo:

Deverá ter escrito: "A coluna 'Resultado' mostra o valor total do 'Critério de Optimização', que é calculado como....". - Isto não é o Balanço.

Esta informação está dispersa em diferentes lugares na ajuda e a relação entre eles não é óbvia.

Assim, a questão original pode ser considerada como resolvida.

Relativamente ao conteúdo da Ajuda (Guia do Utilizador), é minha opinião (e aparentemente também a opinião dos autores do Guia) que esta parte da informação (com a capacidade de clicar em ligações) é acessível e lógica.

Aproveitoesta oportunidade para pedir desculpa pela minha leitura desatenta da ligação clara (sobre digitalização) assinalada poralexey_petrov(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).

 
Yedelkin:

..............

Quanto ao conteúdo da Ajuda (Manual do Utilizador), na minha opinião (e aparentemente também na opinião dos autores do Manual), esta parte da informação (tendo em conta a capacidade de seguir as ligações) é clara e lógica.

.............

Clique no link (destacado em azul), para onde vai? De forma alguma, onde diz o que é o"Critério de Optimização".

Faria mais sentido nomear a coluna "Critério de optimização" em vez de "Resultado" (qualquer que seja o resultado que um utilizador espera obter), então seria mais compreensível, e menos saltos para as ligações na ajuda teriam de ser feitos.

 
joo:

Clique no link (destacado em azul), para onde vai? Não onde diz o que é o 'Critério de Optimização'.

Estou de acordo nesse ponto. O endereço da ligação deve ser corrigido. Pode escrever para o Service Desk. Eu próprio li toda a secção "Testador" de uma só vez, por isso quase nunca utilizei links.

joo:

Seria mais lógico nomear a coluna "Critério de optimização" em vez de "Resultado" (qualquer que seja o resultado que o utilizador espera obter), então seria mais compreensível, e haveria menos necessidade de clicar em referências na ajuda.

O utilizador espera sempre obter um resultado com os parâmetros que seleccionou pessoalmente no separador "Configurações". Em particular, se o utilizador seleccionou pessoalmente um critério de optimização como "Balance + Min Drawdown", então dificilmente pode esperar que o testador mostre resultados do processamento de outro parâmetro (por exemplo, "Balance Max"). Se seleccionar critérios de optimização ao acaso e esperar que o testador mostre resultados de "Balance Max", então não é um problema do testador (ou do Manual do Utilizador).

A renomeação formal da coluna "Resultado" para "Critério de Optimização" é ilógica uma vez que esta coluna reflecte não os nomes dos critérios de optimização mas osresultados dos testesnuméricos pelos parâmetros seleccionados pelo utilizador. Na medida em que o nome de um critério de optimização seleccionado pelo utilizador pode sempre ser visto no separador "Definições".

O número de cliques nos links da Ajuda (Guia do Utilizador) é irrelevante para esta questão.

 
Yedelkin:

Sobre este ponto concordo. O endereço da ligação precisa de ser corrigido. Pode escrever para o Service Desk. Eu próprio li a secção "Testador" na sua totalidade, por isso quase nunca utilizo os links.

O utilizador espera sempre obter o resultado de trabalhar com os parâmetros que seleccionou pessoalmente no separador "Definições". Em particular, se o utilizador seleccionou pessoalmente um critério de optimização como "Balance + Min Drawdown", então dificilmente pode esperar que o testador mostre resultados do processamento de outro parâmetro (por exemplo, "Balance Max"). Se seleccionar critérios de optimização ao acaso e esperar que o testador mostre resultados do processamento "Balance Max", então não é um problema do testador (ou do Manual do Utilizador).

A renomeação formal da coluna "Resultado" para "Critério de Optimização" é ilógica uma vez que esta coluna reflecte não os nomes dos critérios de optimização mas osresultados dos testesnuméricos pelos parâmetros seleccionados pelo utilizador. Na medida em que o nome de um critério de optimização seleccionado pelo utilizador pode sempre ser visto no separador "Definições".

O número de cliques nos links da Ajuda (Guia do Utilizador) é irrelevante para esta questão.

É um administrador ou algo assim? Se não, porque é que está a tentar decidir o que é lógico e correcto e o que é ilógico e errado? Mais uma vez, o relatório do bug foi dirigido aos criadores e à administração, não a si pessoalmente. Se houver uma possibilidade de interpretação errada dos nomes destes ou daqueles elementos de interface pelo utilizador (eu sou um exemplo), os programadores devem pensar em como fazer com que esse entendimento seja inequívoco e que tais questões sejam menos claras (isto não é uma censura aos programadores da plataforma, mas um bom conselho).
 
joo:
... porque é que está a tentar decidir o que é lógico e certo e o que é ilógico e errado?

Não estou "a tentar decidir", eu sei :)

Eu não sou um administrador. Aguarde uma resposta oficial, se ainda estiver convencido da sua rectidão e da presença de falhas-insectos, e se a discussão silenciosa no fórum o irritar.

Nas brigas e "mudar para a personalidade" não está envolvido, pelo que a ausência de respostas construtivas a perguntas sobre este tópico significa o fim da discussão. Boa sorte na resolução das suas questões!

 

Olá, estou a investigar métodos de cálculo de margem e encontrei uma série de possíveis inconsistências na ajuda :

1.para Forex - não há preço;

2.para os futuros - não háPreço de Mercado;

Tenho uma pergunta se interpretei correctamente os seguintes termos na equação:

double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);

double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);

duplo InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

 
Estes dados podem ser obtidos a partir das propriedades na secção Informação sobre Instrumentos:
1.para forex
double Ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);  
double Bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);  
2. Para instrumentos de troca 
double Price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);        

3. Tamanho da alavanca (não o interesse)

double leverage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);    
4. margem inicial 
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
Para inserir o código, utilizar o editor.
[Excluído]  
Aos criadores - Perdi-o, a minha aplicação #15802 foi cumprida ou está a surgir?
1...181920212223242526272829303132...3184
Novo comentário