Erros, bugs, perguntas - página 189
Ao optimizar a EA, havia dois pontos máximos no "gráfico de optimização".
uma linha com um valor semelhante. A ordenação foi activada. CONSTRUIR 350.
Não consegui tirar uma fotografia do ecrã. Alguém observou isto?
Ashes, o seu perito no servidor do campeonato está de facto a trabalhar. E a ligação está lá, e as cotações estão a chegar (na síntese do mercado 08:40:49), e fez várias transacções depois das 15:24.
Eu não disse que não estava a funcionar! O terminal ligado em modo investidor à conta do concurso não está a funcionar correctamente!
Isto é, após perder a ligação com o servidor em alguns casos, as citações deixam de entrar no terminal, embora outras funções funcionem. O terminal exigiu uma intervenção manual para restabelecer o pleno funcionamento - uma mudança de conta resultou no restabelecimento das cotações.
Então a sua situação ainda é a mesma?
Não se repete (já o vi 1 vez até agora). Deixei propositadamente o terminal a funcionar por conta própria, mas as citações nunca chegaram até à minha intervenção manual por volta das 13:50MSC do dia 04 de Novembro. Durante cerca de 20 horas, não foram recebidas cotações, mas a informação sobre as transacções da conta estava a chegar. Não há registo de nova digitalização do servidor no registo durante este tempo.
Estas são todas as entradas de registo para este período (2010.11.04 13:45:44 - mudança manual para outra conta). Note-se que em 2010.11.03 17:25:xx a mensagem "terminal sincronizado com MetaQuotes Software Corp." nunca apareceu.
TickValue
Obtém o valor da alteração do preço mínimo.
duploTickValue()const
Valor devolvido
O valor da alteração do preço mínimo.isto é da documentação da classe
Classe CSymbolInfo
CSymbolInfo é uma classe para o acesso simplificado às propriedades dos símbolos.
Para euro/dólar, o Consultor Especialista "Preço por tick = 1,00" É o valor da alteração de preço no lote mínimo (lote mínimo 0,01)? Mas então deve ser 0,1 ou o que significa esta unidade?
O terminal tem um limite no número de gráficos abertos CHARTS_MAX=100 . Existe alguma limitação ao número de símbolos seleccionados simultaneamente no Market Watch? Ou este número é limitado apenas pelo tipo de int, ou seja,INT_MAX?
Relativamente à nova construção - Build 353.
O editor deixou de "ver" os directórios aninhados.