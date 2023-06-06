Erros, bugs, perguntas - página 193
Por alguma razão, as posições já não são exibidas, embora o sejam,
construir 353 x64 no servidor win 2008
teve de utilizar o indicador i-orders
Marcar a caixa de verificação "Mostrar níveis de comércio" nas propriedades do gráfico.
Propriedades (F8) -> Mostrar -> Mostrar níveis de comércio.
Aos promotores.
Por favor note a aplicação #26094 (uma vez que não pode passar por aqui, pode funcionar lá) ....
caros programadores, tencionam ligar janelas em MT5, ?????, apenas uma coisa insubstituível
como por exemplo (ninja, nadar)
Enganou-se novamente (
Esta linha.
Tem algo a ver com isso, se o comentarmos, o erro já não ocorre. Mas colocar esta linha no guião ou no Expert Advisor vazio não dá erro .... É um insecto flutuante.
O erro é do testador de estratégias.
Cr x32 construir 355.
Registo a partir da janela "log
Algo está de novo dobrado (.
Se não se importar, por favor envie-nos um pedido ao Service Desk e anexe o código completo.
Se não for muito incómodo, crie um pedido para servir e anexe o código completo.
Não é difícil, criado.
Ao reiniciar, as janelas desmoronam-se. Também durante a realização do teste da EA. Diferentes colisões, esta é uma das variantes.
antes de
depois de