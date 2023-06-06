Erros, bugs, perguntas - página 193

Por alguma razão, as posições já não são exibidas, embora o sejam,

construir 353 x64 no servidor win 2008

teve de utilizar o indicador i-orders

Olegts:

Marcar a caixa de verificação "Mostrar níveis de comércio" nas propriedades do gráfico.

Propriedades (F8) -> Mostrar -> Mostrar níveis de comércio.

 
Interesting:

Caramba!, obrigado pelo feedback, foi, e acho que já lá escalei:))))
Aos promotores.

Por favor note a aplicação #26094 (uma vez que não pode passar por aqui, pode funcionar lá) ....

 

caros programadores, tencionam ligar janelas em MT5, ?????, apenas uma coisa insubstituível

como por exemplo (ninja, nadar)

 

Enganou-se novamente (

Esta linha. 

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Tem algo a ver com isso, se o comentarmos, o erro já não ocorre. Mas colocar esta linha no guião ou no Expert Advisor vazio não dá erro .... É um insecto flutuante.

O erro é do testador de estratégias.

Cr x32 construir 355.

Registo a partir da janela "log 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish:

Algo está de novo dobrado (.

Esta linha.

Tem algo a ver com isso, se for comentado, então o erro já não ocorre. Mas colocar esta linha no guião ou no Expert Advisor vazio não dá erro ..... Tem uma espécie de insecto flutuante.

É um erro do testador de estratégias.

HP x32 construir 355.

Registo a partir da janela "log



Se não se importar, por favor envie-nos um pedido ao Service Desk e anexe o código completo.

alexvd:

Se não for muito incómodo, crie um pedido para servir e anexe o código completo.

Não é difícil, criou um.
 
olyakish:
Não é difícil, criado.
Já está. Vamos dar uma vista de olhos.
 

Ao reiniciar, as janelas desmoronam-se. Também durante a realização do teste da EA. Diferentes colisões, esta é uma das variantes.

antes de

depois de

