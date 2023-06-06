Erros, bugs, perguntas - página 194
Além disso, passou muito tempo desde a MQL 4, os computadores tornaram-se mais fortes, mas o algoritmo genético no testador permanece o mesmo. Mais uma razão para fazer agentes remotos.
Sempre houve a necessidade de passar por mais parâmetros - e agora há uma opção de hardware.
Seria muito útil refinar o algoritmo genético e alargar o número de iterações de 10.000 para pelo menos 100.000. Compreendo que isto exigiria o aumento do número de gerações para o algoritmo genético. O número de gerações pode ser escolhido automaticamente, mas seria melhor poder escolher manualmente (automaticamente, 10, 20...1000, etc.).
Pessoalmente, preciso dele para procurar paternas (para "triliões" de variantes - 10 000 não é suficiente). Mas, penso que haverá muitas tarefas onde isto será útil.
Espero realmente que estejam de acordo, com tal necessidade.
O algoritmo genético não tem um limite difícil, mas funciona desde que haja um ganho na função alvo. Um número de cerca de 10.000 é uma primeira estimativa aproximada.
Ou seja, a geração pode parar em 10.000, ou pode ir mais longe. Acontece frequentemente ser menos.
O algoritmo genético não tem um limite difícil, mas funciona desde que haja um ganho na função alvo. Um número de cerca de 10.000 é uma primeira estimativa aproximada.
Ou seja, a geração pode parar em 10.000, ou pode ir mais longe. Acontece frequentemente ser menos.
Alguém experimentou o Tester na construção 355. Nenhuma optimização ou teste - há um registo (nada de mal notado). Sem transacções. Apenas 1 núcleo está envolvido durante a optimização.
Reconhecido. Na nova construção 355 agentes estão a trabalhar de forma muito estranha. Não posso determinar a dependência do seu trabalho. Os quatro núcleos funcionam, depois os quatro núcleos podem deixar de funcionar (ocupados), depois um núcleo começa a funcionar e assim sucessivamente até ao fim da optimização para todos os instrumentos de mercado. A reinicialização do terminal resolve o problema durante algum tempo. Depois tudo se repete de novo.
Aos promotores.
Em relação à rede de arrasto integrada:
1. Por favor, faça o destaque do nível de cor SL como no MT4 (destaque amarelo do SL na posição que é utilizada para o arrasto);
2. Por favor, converta-o em pips reais (incluindo 5 dígitos). Deixe o próprio terminal determinar a precisão das cotações e definir os parâmetros necessários para as redes de arrasto (pode ser definido 45 em vez de 450).
já procurei neste tópico, se puder obter algum pedido de utilizador aqui, eu fá-lo-ei ;)
Quero ver / receber Tela ou algo semelhante, não ligada a nenhuma barra ou ao tempo, mas apenas uma janela em branco com coordenadas X e Y (sem escala) e um par de funções gráficas para desenho na tela (as fontes de cor são bem-vindas)
Além disso, OnTimer() não funciona no novo testador.
Confirmado, não funciona no testador, mas há uma estranheza (testado num kernel x32).
A singularidade é a seguinte!...!
Este código não activa o temporizador
Mas esta tem.
Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().
É por isso que a minha EA não está a ser testada, porque só a tenho no OnTimer() - e !