Pode dizer-me onde posso descarregar o terminal MT5 como um ficheiro de instalação completo sem o instalar através da Internet como o MT4? O problema é que o terminal não pode ser instalado através da Internet devido à Internet de baixa velocidade (30kb/seg), pois o trabalho é suficiente, mas a instalação está constantemente a falhar.
Em lado nenhum, apenas instalador web
P.S. Estou à procura de um prestador de serviços com maior velocidade; caso contrário, será difícil trabalhar com o MT5. É desejável ter um sem limite
Como assim, não em lado nenhum?! Nem todos têm internet rápida, especialmente aqueles que utilizam computadores portáteis através de modems 3G, e as velocidades aqui são muito baixas, acontece que não é possível instalar o terminal de forma alguma! De que serve mudar para o MT5 se nem sequer o podemos instalar!
O que quer dizer? Verifiquei - tudo funciona.
Isto é o que tenho mostrado.
Quando se cria um novo Expert Advisor, este vai para o directório geral de peritos, enquanto que deve ir para subdirectórios (neste caso, deve ir para o directório "Experts").
PS
Não é apenas com peritos, com bibliotecas é exactamente a mesma história, antes dos ficheiros terem ido para a subdirectoria correcta, mas agora em geral - "Bibliotecas".
Transferência por arquivo.
Como mover o arquivo, se eu não descarregar os ficheiros do terminal? Por favor, faça alguém fazer um ficheiro de instalação MT5.
Como fazê-lo, colocá-lo numa máquina onde não há nenhuma, arquivar todo o catálogo e transferi-lo para o destino desejado.
Descompacte no destino.
PS
Pode utilizá-lo se o desejar.
Por favor, verifique você mesmo novamente. Talvez haja um problema com as permissões de directório?
Agora verifiquei-me a mim próprio - Wizard normalmente cria ficheiros em quaisquer subdirectórios, incluindo a criação automática de directórios em falta.
Como transfiro o arquivo se não consigo descarregar os ficheiros do terminal? Por favor, faça um ficheiro de instalação do MT5.
Por favor, anexe uma imagem de ecrã do download do terminal falhado, por favor.
O instalador da web está a descarregar os módulos necessários, tal como o navegador. A velocidade lenta não é um problema para ela.
Verificar o comportamento antivírus - talvez não goste de algo.
Os directórios são criados normalmente. Mas quando um novo ficheiro é criado numa subdirectoria, o assistente não vê a subdirectoria automaticamente(tem de especificar a directoria manualmente ou mover o ficheiro com o rato).
Windows 2003 Server - MUI SP2 e Windows XP Pro - MUI SP3.
Estava bem na construção 350.
PS
Talvez crie bem, mas em 353 Wizard deixa automaticamente de substituir o nome do subdirectório.
De acordo com a ideia, deveria ser, por exemplo, "Experts\Examples\Expert's name", mas Wizard cria-o como "Experts\Expert's name" (tenho de acrescentar directório à mão)...