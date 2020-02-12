Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas
Espero que muitas pessoas já tenham compreendido a programação do MT5
Infelizmente nem todos conseguem captar a sabedoria da programação.
Desde a época do MT4 que têm sido desenvolvidos bons indicadores. Penso que alguém gostaria de os transferir para a plataforma MT5
Esperemos que consigam encontrar aqui a ajuda
Estou a anexar um ficheiro com indicadores que gostaria de transferir para o MT5
Primeiro: Linhas de Murray matemático (apoio e resistência) https://www.mql5.com/ru/code/101
Haverá outros;)
Boa tarde a todos.
Associo-me ao autor deste fio condutor. Peço aos peritos que convertam o código indicador Gartley de mql4 para MQL5
Preciso deste indicador para abrir posições e estabelecer objectivos no mt5.
Não preciso dele - como se não tivesse mãos! O código é grande, mas vale a pena!
Muito obrigado!!!! Ansioso por continuar
Continuando:
Em Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5
Mais uma vez, sem utilizar objectos, assim ontem, anteontem, etc., falta um canto de uma última vela (tudo em tampões, quase invisível em pequenos TF :) ). Para o dia actual, funciona bem. Tudo é traçado de acordo com a GMT.
Com a semana, a questão: faça-o com base em 5 dias úteis ou durante toda a semana, afecta grandemente a inclinação das diagonais.
Não sei muito sobre os métodos e aplicações dos níveis de muray, poderia sugerir alguma literatura?
terminaram recentemente a realização do motor estocástico.
p.s. e mais sobre pivot seria interessante
Mas com Gartley 222 e Pessavento estou familiarizado densamente e não particularmente inclinado para o seu trabalho.
Pouco conhecimento de métodos e aplicações de níveis de muray, sugerem literatura
acabei recentemente de compreender o motor estocástico.
p.s. e mais sobre pivot seria interessante
sobre o murey, acabei de reescrever o indy, talvez queira ir ao Google
Sobre o pivot, é um pivot não normalizado, foi concebido para a estratégia, a discussão foi no fórum http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , nele apenas o pivot amarelo corresponde à realidade.
Não sei muito sobre os métodos e aplicações dos níveis de muray, pode sugerir alguma literatura?
Antes de mais, diz no indicador MT4 nos comentários - leia-o
em segundo lugar aqui: http://www.murreymath.com/
Estou a anexar o ficheiro com indicadores, que gostaríamos de transferir para o MT5