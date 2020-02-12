Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas

Espero que muitas pessoas já tenham compreendido a programação do MT5

Infelizmente nem todos conseguem captar a sabedoria da programação.

Desde a época do MT4 que têm sido desenvolvidos bons indicadores. Penso que alguém gostaria de os transferir para a plataforma MT5

Esperemos que encontrem aqui ajuda a este respeito

Estou a anexar o ficheiro com indicadores, que gostaríamos de transferir para o MT5

Arquivos anexados:
ind_4.rar  8 kb
 
Primeiro: Linhas de Murray matemático (apoio e resistência) https://www.mql5.com/ru/code/101

Haverá outros;)

Muito obrigado!!!! Ansioso por continuar
 

Boa tarde a todos.

Associo-me ao autor deste fio condutor. Peço aos peritos que convertam o código indicador Gartley de mql4 para MQL5

Preciso deste indicador para abrir posições e estabelecer objectivos no mt5.

Não preciso dele - como se não tivesse mãos! O código é grande, mas vale a pena!

 
Este é o indicador Gartley (no download).
Arquivos anexados:
gartley_v102.rar  18 kb
 
Continuando:

Em Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5

Mais uma vez, sem utilizar objectos, assim ontem, anteontem, etc., falta um canto de uma última vela (tudo em tampões, quase invisível em pequenos TF :) ). Para o dia actual, funciona bem. Tudo é traçado de acordo com a GMT.

Com a semana, a questão: faça-o com base em 5 dias úteis ou durante toda a semana, afecta grandemente a inclinação das diagonais.

Arquivos anexados:
pivot_esaz_day_gmt.mq5  16 kb
 
pode valer a pena tornar este parâmetro disponível para optimização
 

Não sei muito sobre os métodos e aplicações dos níveis de muray, poderia sugerir alguma literatura?

terminaram recentemente a realização do motor estocástico.


p.s. e mais sobre pivot seria interessante

 

Mas com Gartley 222 e Pessavento estou familiarizado densamente e não particularmente inclinado para o seu trabalho.

 
sobre o murey, acabei de reescrever o indy, talvez queira ir ao Google

Sobre o pivot, é um pivot não normalizado, foi concebido para a estratégia, a discussão foi no fórum http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , nele apenas o pivot amarelo corresponde à realidade.

 
Antes de mais, diz no indicador MT4 nos comentários - leia-o

em segundo lugar aqui: http://www.murreymath.com/


