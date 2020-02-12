Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 17
Boa gente, estou a pedir ajuda!
Eu não falo linguagens de programação, infelizmente :*(
Quem não for difícil, por favor reescreva, este indicador muito necessário ATR_the_bat em mql5 ...
Obrigado de antemão!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Boa tarde a todos.
Estou a utilizar o indicador informativo no MT4 há muito tempo.
Capturas de ecrã do indicador originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
É importante para os pares com grandes swaps negativos AUDUSD NZDUSD etc., evitar a abertura acidental ao lado com grandes swaps negativos e, além disso, num dia em que é carregado em tamanho triplo, não sei bem como exibir swaps negativos em vermelho e swaps positivos em azul, pois exibe branco :-).
Se não souber o que fazer com a troca, então ela será mostrada no gráfico.
Em MT5 compreendo que apenas uma ordem aberta será visível.
Já pedi neste tópico para refazer o guião MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- ele refez-o para MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, fica ainda melhor que o original e RESPEITO por ele!
Talvez alguém também altere este indicador? Penso que é um indicador útil a que se deve prestar atenção.
Boa noite, poderia dizer-me como utilizar um indicador tradicional na MQL5? Posso utilizar apenas um método tradicional, o mais simples, por exemplo duplo iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_símbolo, a_tempo, Period_, 0, método_ma, preço_aplicado, 0), DIGITS_);
Porque olhei para a ajuda e fiquei mais confuso - pegas, etc. .... Depois da sétima leitura algo me ocorre aproximadamente, mas de alguma forma é tudo demasiado complicado na quinta... E é difícil consegui-lo de todo.
E há um exemplo para um indicador.
Aqui está. Nada supérfluo. Apenas criar uma pega, obter valores.
https://www.mql5.com/ru/articles/31
Boa tarde.
Caros programadores, se tiverem uma possibilidade, por favor traduzam o indicador.
Se tal indicador para mql5 já existir, por favor informe onde pode ser encontrado.
Espero que muitas pessoas já tenham compreendido a programação do MT5
Infelizmente nem todos conseguem captar a sabedoria da programação.
Desde a época do MT4 que foram criados bons indicadores. Penso que alguém gostaria de os transferir para a plataforma MT5
Esperemos que encontrem aqui ajuda a este respeito
Estou a anexar o ficheiro com indicadores, que gostaríamos de transferir para o MT5