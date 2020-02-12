Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 17

Boa gente, estou a pedir ajuda!

Eu não falo linguagens de programação, infelizmente :*(

Quem não for difícil, por favor reescreva, este indicador muito necessário ATR_the_bat em mql5 ...

Obrigado de antemão!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

Boa tarde a todos.

Estou a utilizar o indicador informativo no MT4 há muito tempo.

Capturas de ecrã do indicador originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

É importante para os pares com grandes swaps negativos AUDUSD NZDUSD etc., evitar a abertura acidental ao lado com grandes swaps negativos e, além disso, num dia em que é carregado em tamanho triplo, não sei bem como exibir swaps negativos em vermelho e swaps positivos em azul, pois exibe branco :-).

Se não souber o que fazer com a troca, então ela será mostrada no gráfico.

Em MT5 compreendo que apenas uma ordem aberta será visível.

Já pedi neste tópico para refazer o guião MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- ele refez-o para MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, fica ainda melhor que o original e RESPEITO por ele!

Talvez alguém também altere este indicador? Penso que é um indicador útil a que se deve prestar atenção.

Se quiser ser específico, quando negoceia linearmente, não precisa, mas quando usa a média, é arriscado não ter em conta o mt4 como indicador. Não compreendo bem porque é que as pessoas utilizam indicadores e consultores especializados, pessoalmente tenho um bom conhecimento do esquema de comércio e o mercado já está nos 90%. Posso dizer o quê e onde vai estar e se acrescentar uma fórmula especial posso obter 100% de lucros.
 
Por favor, reescreva um sistema de comércio que consiste em vários indicadores. http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novajaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
Boa noite, poderia dizer-me como utilizar um indicador tradicional na MQL5? Posso utilizar apenas um método tradicional, o mais simples, por exemplo duplo iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_símbolo, a_tempo, Period_, 0, método_ma, preço_aplicado, 0), DIGITS_);

Porque olhei para a ajuda e fiquei mais confuso - pegas, etc. .... Depois da sétima leitura algo me ocorre aproximadamente, mas de alguma forma é tudo demasiado complicado na quinta... E é difícil consegui-lo de todo.

E há um exemplo para um indicador.

 
Dimka-novitsek:

Boa noite, poderia dizer-me como utilizar um indicador tradicional na MQL5? É possível utilizar simplesmente o método mais simples e tradicional, por exemplo duplo iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_símbolo, a_tempo, Period_, 0, método_ma, preço_aplicado, 0), DIGITS_);

Porque olhei para a ajuda e fiquei mais confuso - pegas, etc. .... Depois da sétima leitura algo me ocorre aproximadamente, mas de alguma forma é tudo muito convoluto na quinta... É difícil de conseguir de todo.

Aqui está. Nada supérfluo. Apenas criar uma pega, obter valores.

https://www.mql5.com/ru/articles/31

 
Obrigado, vou-me embora agora!
 

Boa tarde.

Caros programadores, se tiverem uma possibilidade, por favor traduzam o indicador.

Se tal indicador para mql5 já existir, por favor informe onde pode ser encontrado.


nei:

Espero que muitas pessoas já tenham compreendido a programação do MT5

Infelizmente nem todos conseguem captar a sabedoria da programação.

Desde a época do MT4 que foram criados bons indicadores. Penso que alguém gostaria de os transferir para a plataforma MT5

Esperemos que encontrem aqui ajuda a este respeito

Estou a anexar o ficheiro com indicadores, que gostaríamos de transferir para o MT5

 
mq4 d mq5 pode ser traduzido aquihttp://funkydonkey.net/mq4tomq5/
mq4 to mq5 converter free, Бесплатный конвертер файлов mq4 в mq5
