Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 6
Muito obrigado.
O segundo está pronto, lamento ter demorado tanto tempo que não consegui chegar ao meu computador durante uma semana.
Para vdv2001
Talvez seja demasiado tarde, mas mesmo assim gostaria de lhe pedir que traduzisse estes três indicadores para MKL 5, dois deles feitos por Rosh. Infelizmente, eu próprio sou um completo idiota na programação.
O segundo está pronto, lamento ter demorado tanto tempo que não consegui chegar ao meu computador durante uma semana.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
Como escrevo este código no MT5?
Encontrei o procedimento iBarShift no fórum, mas o copyleader jura na função TFMigrate que ele não existe:
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
Por favor, reescrever o indicador MultiInstrumento ou similar para sobreposição de uma tabela de instrumentos em outra.
Indicadores muito necessários, é possível fazer algo semelhante em mt5?
