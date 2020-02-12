Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Com a passagem do array, é simples, tem de especificar especificamente a dimensionalidade.
ou pelo menos
Então você mesmo com indukom rulych, ou ocupado?
Tente você mesmo se não puder, eu ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).
Se falhar, ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).
Parece não ter erros, mas não desenha. Até agora ainda não consegui pô-lo a funcionar, na linha 343 não consegue dividir por zero. Preciso de ir mais fundo ou procurar outro método de implementação.
OK, enviem-me uma mensagem e eu descubro-o e digam-me o que se passa.
Se não o descobrir, reescrevo-o :)))
Não tenho quaisquer erros, mas não desenha. Até agora não fui capaz de fazer funcionar, na linha 343 a divisão por zero sai. Preciso de ir mais fundo ou procurar outro método de implementação.
Encontrei outro método de implementação... :))
Penso que é mais eficaz, canais flexíveis em amortecedores, mas não tive tempo de me preocupar com os canais de regressão linear directa (para amortecer) que usei objectos, pode fazê-lo você mesmo se quiser.
Olá! por favor reescreva o meu indicador (predictor4.mq4) em MQL5. Tentei programá-lo mesmo na MQL4, porque não sou programador por educação (ainda estou a estudar). Este indicador calcula a correlação de todos os instrumentos na análise do mercado com o instrumento, sobre o qual o indicador é utilizado. Utilizando estes dados, mostra a distância em que o preço pode mover-se para o instrumento necessário. Devido ao facto de o terminal congelar durante os cálculos, movi a parte do código numa função de duplo comprimento, o que aumentou significativamente a velocidade. Apenas a função MTF_MC_Correlation foi movida para uma linha dupla. Escrevi-o apenas para o par EURUSD, embora funcione em outros pares, excepto em cruzamentos de ienes. Tenho no arquivo uma versão antiga sem modelo add-on predictor2_old_wo_dll.mq4. mq4. mq4. tilting indicator needs history, mas o MT4 não gosta de o descarregar por si só, por favor reescreva-o no MT5.
Vou dar uma vista de olhos. Farei o que estiver ao meu alcance para ajudar.
Vou dar uma vista de olhos. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar.
Adicionar-me no Skype ou ICQ (enviar-lhe-ei as minhas coordenadas em PM). Vamos tentar reescrever juntos.
O rascunho está pronto.
O resto depende de si ;)
Olá Dmitry.
Por favor, reescreva estes dois indicadores em MQL5, tentei fazê-lo eu próprio, mas não funcionou, embora não sejam complicados.
Muito obrigado de antemão.
Olá Dmitry.
Por favor reescreva estes 2 indicadores em MQL5, eu próprio o tentei mas não funciona, embora não sejam complicados.
Muito obrigado de antemão.
Fá-lo-ei dentro de alguns dias.