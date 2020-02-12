Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 4

vdv2001:

Com a passagem do array, é simples, tem de especificar especificamente a dimensionalidade.

ou pelo menos

Então você mesmo com indukom rulych, ou ocupado?

Tente você mesmo se não puder, eu ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).

Se falhar, ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).

Não parece haver quaisquer erros, mas não desenha. Até agora ainda não funcionou, na linha 343 há uma divisão por zero. Precisamos de ir mais fundo ou procurar outro método de implementação.
 
OK, enviem-me uma mensagem e eu descubro-o e digam-me o que se passa.

Se não o descobrir, reescrevo-o :)))

 
Encontrei outro método de implementação... :))

Penso que é mais eficaz, canais flexíveis em amortecedores, mas não tive tempo de me preocupar com os canais de regressão linear directa (para amortecer) que usei objectos, pode fazê-lo você mesmo se quiser.

Arquivos anexados:
9x_parabolicregression.mq5  9 kb
 
Olá, peço-lhe que reescreva o meu indicador (predictor4.mq4) em MQL5. Tentei programá-lo mesmo na MQL4, porque não sou programador por educação (ainda estou a estudar). Este indicador calcula a correlação de todos os instrumentos na análise do mercado com o instrumento, sobre o qual o indicador é utilizado. Utilizando estes dados, mostra a distância em que o preço pode mover-se para o instrumento necessário. Devido ao facto de o terminal congelar durante os cálculos, movi a parte do código numa função de duplo comprimento, o que aumentou significativamente a velocidade. Apenas a função MTF_MC_Correlation foi movida para uma linha dupla. Escrevi-o apenas para o par EURUSD, embora funcione em outros pares, excepto em cruzamentos de ienes. Tenho no arquivo uma versão antiga sem modelo add-on predictor2_old_wo_dll.mq4. mq4. mq4. tilting indicator needs history, mas o MT4 não gosta de o descarregar por si só, por favor reescreva-o no MT5.
 
Vou dar uma vista de olhos. Farei o que estiver ao meu alcance para ajudar.

 
vdv2001 писал(а) :

Vou dar uma vista de olhos. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar.

Adicionar-me no Skype ou ICQ (enviar-lhe-ei as minhas coordenadas em PM). Vamos tentar reescrever juntos.
 
O rascunho está pronto.

O resto depende de si ;)

Arquivos anexados:
predictor.mq5  12 kb
 


Olá Dmitry.

Por favor, reescreva estes dois indicadores em MQL5, tentei fazê-lo eu próprio, mas não funcionou, embora não sejam complicados.

Muito obrigado de antemão.

Arquivos anexados:
b1nt06jgi4.rar  2 kb
 
Fá-lo-ei dentro de alguns dias.

 
Muito obrigado
