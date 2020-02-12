Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
shaman!!! MUITO OBRIGADO!!!!
O último indicador Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 nele é difícil de ser ligado ao GMT, por isso é marcado pela hora terminal, caso contrário, os níveis em diferentes TFs (diários, horários) não coincidem.
Como no modo semanal COMPLETE_MONTH (mês completo) e ONLY_WORKING_DAYS (apenas dias úteis).
No modo COMPLETE_MONTH, os fins-de-semana são deslocados.
No modo ONLY_WORKING_DAYS o número de dias úteis é contado (Sábados e Domingos são excluídos) e constrói-se.
Perigo um problema, como a sexta-feira é mais curta do que outros dias todas as semanas, há um turno de uma hora pela frente, ainda não sabem como lidar com ele, pensarão ...
Um pouco de pintura a nível de Murray
Uma implementação baseada na regressão parabólica foi implementada em mq4.
Talvez possa ajudar a reprogramá-lo? Ou como implementar o dobro ai[10,10] de forma diferente?
Foi implementado em mq4, com base na regressão parabólica.
Talvez me possa ajudar a reprogramá-lo? Ou como implementar o dobro ai[10,10] de forma diferente?
Não compreendo a pergunta, de que se trata?
Não compreendo a pergunta, de que se trata?
Desculpe, esqueci-me de afixar o próprio indicador. Dê uma vista de olhos ao código e verá do que se trata.
Desculpe, esqueci-me de afixar o próprio indicador. Dê uma vista de olhos ao código e verá do que se trata.
Com a passagem da matriz, é simples, tem de especificar a dimensionalidade específica.
ou pelo menos
Então você mesmo com indukom rulych, ou ocupado?
Tente você mesmo se não puder, eu ajudá-lo-ei mais tarde (dentro de alguns dias).
Se falhar, ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).
Por favor reescrever o indicador de níveis JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Não é complicado.
Obtê-lo e assiná-lo ;))))
Encontrará os erros, corrigi-los-á e, ao mesmo tempo, compreenderá a MQL5
Obtê-lo e assiná-lo ;))))
Se encontrar erros, repare-os e, ao mesmo tempo, compreenderá a MQL5