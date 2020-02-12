Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 3

nei:
shaman!!! MUITO OBRIGADO!!!!

O último indicador Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 nele é difícil de ser ligado ao GMT, por isso é marcado pela hora terminal, caso contrário, os níveis em diferentes TFs (diários, horários) não coincidem.

Como no modo semanal COMPLETE_MONTH (mês completo) e ONLY_WORKING_DAYS (apenas dias úteis).

No modo COMPLETE_MONTH, os fins-de-semana são deslocados.

No modo ONLY_WORKING_DAYS o número de dias úteis é contado (Sábados e Domingos são excluídos) e constrói-se.

Perigo um problema, como a sexta-feira é mais curta do que outros dias todas as semanas, há um turno de uma hora pela frente, ainda não sabem como lidar com ele, pensarão ...

Arquivos anexados:
pivot_esaz_monthly.mq5  18 kb
 

Um pouco de pintura a nível de Murray

Arquivos anexados:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
 

Uma implementação baseada na regressão parabólica foi implementada em mq4.

Talvez possa ajudar a reprogramá-lo? Ou como implementar o dobro ai[10,10] de forma diferente?

 
aqualix:

Foi implementado em mq4, com base na regressão parabólica.

Talvez me possa ajudar a reprogramá-lo? Ou como implementar o dobro ai[10,10] de forma diferente?


Não compreendo a pergunta, de que se trata?

 
vdv2001 писал(а) :

Não compreendo a pergunta, de que se trata?

Desculpe, esqueci-me de afixar o próprio indicador. Dê uma vista de olhos ao código e verá do que se trata.

Arquivos anexados:
dx_parabolicregression_custom.rar  3 kb
 
aqualix:

Desculpe, esqueci-me de afixar o próprio indicador. Dê uma vista de olhos ao código e verá do que se trata.

OK, vou fazer algumas escavações hoje e apresentar um relatório amanhã.
 

Com a passagem da matriz, é simples, tem de especificar a dimensionalidade específica.

void af_Gauss(int n, double& a[10][10],double& b[], double& x[])

ou pelo menos

void af_Gauss(int n, double& a[][10],double& b[], double& x[])

Então você mesmo com indukom rulych, ou ocupado?

Tente você mesmo se não puder, eu ajudá-lo-ei mais tarde (dentro de alguns dias).

Se falhar, ajudo-o mais tarde (dentro de alguns dias).

 
Por favor reescrever o indicador de níveis JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Não é complicado.
 
Graff:
Por favor reescrever o indicador de níveis JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). Não é complicado.

Obtê-lo e assiná-lo ;))))

Encontrará os erros, corrigi-los-á e, ao mesmo tempo, compreenderá a MQL5

Arquivos anexados:
js_urovni_v2.mq5  4 kb
 
vdv2001 писал(а) :

Obtê-lo e assiná-lo ;))))

Se encontrar erros, repare-os e, ao mesmo tempo, compreenderá a MQL5

Muito obrigado.
