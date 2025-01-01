MetaQuotes O que você deve saber sobre indicadores ( 1 ) Dezenas de artigos sobre indicadores estão disponíveis neste site. Você vai encontrar aqui exemplos de indicadores e artigos sobre como criar indicadores. No entanto, um iniciante pode ter algumas dificuldades ao escolher por onde começar quando for aprender a criar indicadores. Então, aqui estão...

MrM Osciladores 45 1 2 3 4 5) Alguém tem uma grande coleção de osciladores (que funcionam melhor em uma faixa de negociação) que tenha reunido? Talvez possamos iniciar um tópico em que todos os osciladores sejam reunidos. E vamos um pouco além do RSI e do Estocástico

Jeovane Reges Indicador Apresentando Lentidão ( 2 ) Bom dia a todos! Espero que estejam bem. Estou fazendo a adaptação de um indicador ( CurrencySlopeStrength ) que, para quem não conhece, apresenta um comportamento semelhante ao de outros osciladores, como RSI, Stochastic etc. No entanto, tenho percebido que o indicador fica pesado quando é anexado

Fabio Graficos atemporal nativo ( 2 ) Gostaria de saber se alguém conhece do tema, e porque será que no MT5 não tem um gráfico nativo de Renko ou Pontos , com tanta tecnologia, seria top seria um up da plataforma

leandro fruhauf indicador com linhas em percentuais ( 1 ) eu tinha esse indicador, mas esqueci o nome dele e nao encontrei nenhum outro Ele plotava linhas no gráfico em percentuais tipo grade. e tinha um botão pra ligar e desligar as linhas. alguem sabe nome desse indicador

prsc Problema com código do indicador Result ( 1 ) Boa tarde. Fiz um indicador que mede as pernadas anteriores estilo o Result que muitos conhecem. O indicador precisa fazer o cálculo quando acontece a inversão, então ele entra no for e faz o cálculo da pernada anterior, até parece que está funcionando mas tem um pequeno bug que não encontrei a...

PAULO KAZITANI renko + coloração ( 3 ) alguém conhece algum tipo de renko com coloração como o da foto

Boris_Esparta Programação de Indicadores e Robôs: MTF - Multi Time Frame / HTF - Higher Time Frame ( 7 ) DÚVIDA TEÓRICA Ola colegas.... Gostaria muito de uma ajuda da comunidade para enfrentar um desafio que para muitos parece fácil, mas está sendo um desafio para mim. Gostaria de saber se aguem conhece um tutorial que ensina detalhadamente como converter ou criar um indicador baseado em MTF / HTF

Vinicius Pereira De Oliveira Carregar o mesmo indicador duas vezes no gráfico ( 5 ) Comentários que não se relacionam com " Obter o volume no Painel de Negociação ", foram movidos para este tópico

Carneiro FX Remover o gráfico e deixar apenas o indicador ( 1 ) Boa tarde, posso deixar apenas um indicador específico no ecrã? Sem o gráfico

OPWpeterson MT5 Objetos e Indicadores ( 3 ) MT5 é uma boa ferramenta paraoperar, mas peca pela falta de algumas opções às vezes. O TradingView tem uma ferramenta de projeção comprada/vendida que é muito útil que gostaria de usar no MT5, mas não encontrei nenhuma informação sobre. A pergunta: há alguma ferramenta de projeção de posição

Paulo B Meta Trader 5 - alterar o timeframe para 8 minutos ( 8 ) Olá, Tenho o MetaTrader 5 e gostaria de colocar o timeframe em 8 minutos. Como fazer? Verifiquei que só possui script para o Metatrader 4. Agradeço Paulo

960011858 Candle Timer Countdown ( 2 ) É possivel exibir o timer do candle no MT5 web terminal? Não consegui esta informação nem mesmo com meu Home Broker. obrigada claudia

Higor Fernandes Objeto zonas de tempo de fibonacci. ( 3 ) Eu preciso modificar esse objeto para que ele não fique grudado no candles. Eles têm que se movimentar livremente entre candles. Por exemplo eu posso colocar os dois formadores de tempo ( 0 zero e o 1) entre dois candles é não necessariamente no meio de um candle. Alguém pode fazer oi dar uma dica

Phfurian Niveis em Medias Moveis ( 4 ) Gostaria de saber, se alguém puder explicar como funciona os níveis em medias moveis, como faço para usar por exemplo: Estou com uma media calculando o período mensal no gráfico de 15 minutos, usando os níveis da media móvel eu poderia verificar se a tendencia saiu de uma lateralização( Ou seja

Oreste de Souza Junior Baixar indicador do Mql5 ( 1 ) Sempre que baixo um indicador do mql5, este arquivo é direcionado para a plataforma do Metaquotes. É possível redirecionar este download para a plataforma MT5 da minha corretora

13709820 Indicador de máx e mín do dia anterior no MT5 ( 3 ) Gostaria de plotar no gráfico o indicador que aponta a máxima e a mínima do dia anterior. Por acaso tem na biblioteca do MT5

Hydra Corporation Como Exportar e Formatar Dados de Indicador MQL5 e Histórico de Operações para Python e Treinar um Modelo de Machine Learning? ( 1 ) Olá, comunidade! Estou desenvolvendo um projeto para integrar meu ambiente de negociação no MetaTrader 5 com Python, visando treinar um modelo de Machine Learning que possa otimizar minha estratégia operacional. Já possuo o histórico das minhas operações e um indicador personalizado em MQL5

Falpi Indicador de máxima e mínima do dia anterior e abertura para o MT5 ( 5 ) Olá! Alguém conhece um indicador que plota a máxima e mínima do dia anterior, juntamente com a abertura para o MT4?. Já deles no MT4. Todos os dias tenho que fazer isso manualmente.... em mais de dez ativos! Obrigado pela atenção

douglas14 Indicador congelando meu metatrader durante os horários de pico de negociação ( 3 ) Amigos, criei um indicador personalizado com uma cesta de símbolos para dar um sinal de alta ou baixa para um índice. O indicador funciona bem e não congela durante horários de negociação de baixo volume. Mas para horários de negociação de alto volume o indicador fica muito pesado com os cálculos e

ivan luis como posso mostrar no 5 minutos um indicador que roda no 60 minutos. ( 1 ) Olá pessoal. estou construindo um indicador de topos e fundos que leia o 60 minutos e plote no 5, onde vou gerar as operações alguém tem idéia de como fazer isso. Obrigado Ivã

jlaudirt1 Order Block ( 2 ) Olá pessoal, preciso trocar o estilo para object's. Ou seja ao invés de plotar a fonte wingdings, eu preciso usar o objectcreate para gerar uma linha no início e no fim das candles como o código abaixo define. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço antecipadamente. Veja o código abaixo #property

Aprendiz de Trader B3 Indicadores + Shift + Dúvida ( 1 ) Pessoal, boa tarde. Estou com uma dúvida e gostaria de saná-la com vocês. Acredito que alguém já tenha passado por esta situação. Tenho um indicador, que plota algumas linhas fixas dentro de uma quantidade específica de candles e introduzi recentemente a possibilidade de alterar o SHIFT do

Evandro Teixeira Times and Sales 54 1 2 3 4 5 6) Olá pessoal, eu comecei a fazer um indicador que puxa que o histórico de negócios, porém eu estou com um problema na hora de mostrar o resultado na tela. Eu gostaria de saber se é possível filtrar o resultado, mostrando apenas os preços que sofreram agressão na compra ou na venda. Por exemplo, o 5º

Chello Trader Indicador de preço médio e ponto de cobertura ( 1 ) Boa tarde, estou procurando um indicador que me forneça a condição de me orientar para realizações de parciais e que me de uma linha de referencia do preço médio. Que me mostre o p/l , e o saldo do dia. Se alguém tiver uma indicação desde já agradeço pela ajuda. Obrigado

Rodrigo Cunha Alguem sabe qual é esse indicador? ( 3 ) Alguém pode me falar qual o nome desse indicador? já rodei o mercado do mt5 a procura mas não encontrei nada

Fhmartins Pergunta para Freelancers ( 1 ) E possível converte um indicador MT5 para a plataforma Profit ? (desculpe aos moderadores se isso foge do escopo mas achei melhor perguntar antes de abrir um job sobre algo não possível)

Ins N MQL5 "Parâmetros de Entrada" ( 4 ) Eu tenho um indicador configurado com "input" e "sinput", e, desta forma, aparece a caixa "Parâmetros de Entrada" ao colocar esse indicador no gráfico. Gostaria de pedir ajuda para retirar essa caixa de "Parâmetros de Entrada" do meu indicador, para que as pessoas não possam mudar os parâmetros, mas