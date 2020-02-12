Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 7

Os indicadores de seta foram traduzidos aqui?

Posso pedir-lhe que traduza este: https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

De alguma forma passou despercebido que a tempo do Dia do Sysadmin (na construção do 299º) abriram o depurador indicador

8. MQL5: possibilidade acrescentada de depuração de indicadores personalizados.

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788

 

Tentei escrever / refazer o primeiro indicador em mql5, nem sequer esperava o quão complicado seria para mim :(

Por favor, ajude-me a reescrever https://www.mql5.com/ru/code/9397

no mql5, não sei onde obter iClose

Obrigado de antemão

 
IgorM:

no mql5, não sei onde obter estes iClose

Obrigado de antemão.

Ler artigos da secção de Indicadores
 
Rosh:
Ler artigos da secção Indicadores

obrigado, aqui está um bom exemplo https://www.mql5.com/ru/articles/83

Estou apenas confuso com a construção do mql5:

...
if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
...

acontece que para obter os dados de preços próximos preciso de copiar constantemente os dados históricos para a matriz EURUSD[], e se o indicador já tiver sido calculado e desenhado, então não preciso de copiar int shiftbars=500 da próxima vez;

isto é o que me confunde/confusa, como fazê-lo da melhor maneira sem recálculos desnecessários e atribuição de memória desnecessária

Kareon:

Olá!

Gostaria muito de ter o indicador CCFp em MQL5. Foi recentemente optimizado por Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Eu próprio tentei fazê-lo para a MQL5, mas sem sucesso. Talvez alguém possa ajudar?

Veja isto. Peço a todos que participem no seu teste.

ccfp

ccfp.mq5  8 kb
 

por favor informe onde encontrar informação sobre a mensagem de erro?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 
m_a_sim:

por favor informe onde encontrar informações sobre o erro que aparece na mensagem?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

Esta linha diz que existe um erro no código da linha 81, em particular, o manuseamento errado do array, o que significa literalmente que saiu do array, ou seja, acedeu a uma célula array inexistente
Amigos, que têm tempo, sigam este link https://www.mql5.com/ru/forum/2015

Obrigado.

 

Ninguém no fórum profissional é capaz de responder a uma simples pergunta! É possível adicionar mais alguns períodos não-padronizados em mt5 através do indicador de conversor de período?

Period_Converter_Opt.zip  6 kb
