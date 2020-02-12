Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 7
Os indicadores de seta foram traduzidos aqui?
Posso pedir-lhe que traduza este: https://www.mql5.com/ru/code/8329
De alguma forma passou despercebido que a tempo do Dia do Sysadmin (na construção do 299º) abriram o depurador indicador
8. MQL5: possibilidade acrescentada de depuração de indicadores personalizados.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
Tentei escrever / refazer o primeiro indicador em mql5, nem sequer esperava o quão complicado seria para mim :(
Por favor, ajude-me a reescrever https://www.mql5.com/ru/code/9397
no mql5, não sei onde obter estes iClose
Obrigado de antemão.
Ler artigos da secção Indicadores
obrigado, aqui está um bom exemplo https://www.mql5.com/ru/articles/83
Estou apenas confuso com a construção do mql5:
acontece que para obter os dados de preços próximos preciso de copiar constantemente os dados históricos para a matriz EURUSD[], e se o indicador já tiver sido calculado e desenhado, então não preciso de copiar int shiftbars=500 da próxima vez;
isto é o que me confunde/confusa, como fazê-lo da melhor maneira sem recálculos desnecessários e atribuição de memória desnecessária
Olá!
Gostaria muito de ter o indicador CCFp em MQL5. Foi recentemente optimizado por Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Eu próprio tentei fazê-lo para a MQL5, mas sem sucesso. Talvez alguém possa ajudar?
Veja isto. Peço a todos que participem no seu teste.
por favor informe onde encontrar informação sobre a mensagem de erro?
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
Amigos, que têm tempo, sigam este link https://www.mql5.com/ru/forum/2015
Obrigado.
Ninguém no fórum profissional é capaz de responder a uma simples pergunta! É possível adicionar mais alguns períodos não-padronizados em mt5 através do indicador de conversor de período?