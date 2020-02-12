Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 20
Encontrei-o aqui, veja se funciona para si, tem todas as moedas no índice do dólar.
Boa tarde. Há dois anos atrás escrevi um indicador para mt4, agora estou a usar mt5 e não consigo traduzir estas linhas para mql5. Não consigo traduzir estas linhas para mql5.
Se vai codificar na MQL5 no futuro, recomendo o artigo "Encomendas, Posições e Oportunidades no MetaTrader 5". Aí verá como conceptualmente o sistema de trabalhar com encomendas no MT4 difere do MT5.
SZY. E o código deve ser inserido através do botão SRC na parte superior da janela em que escreve o seu comentário...
Sobre o SRC, corrigi-o.
Se houve um problema com as posições )))) por isso não possotraduzir DayOfWeek(), o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/81 salvou-me de muitas maneiras, mas não desta vez.(((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Obrigado, eu já li esta........
И? O que há de errado com o exemplo?
Ajude a traduzir um grande indicador em MQL5, sem ele não teria mãos...))
Olá a todos!
Troco com um TS e vou mudar para o MT5
Se alguém for capaz de refazê-lo para o MT5, ficar-lhe-ei muito grato!