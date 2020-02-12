Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 20

vspexp:
Encontrei-o aqui, veja se funciona para si, tem todas as moedas no índice do dólar.
É um cálculo incorrecto com uma espreitadela ao futuro em todas as barras excepto a última.
 

Boa tarde. Há dois anos atrás escrevi um indicador para mt4, agora estou a usar mt5 e não consigo traduzir estas linhas para mql5. Não consigo traduzir estas linhas para mql5.

#property indicator_chart_window



int init()

  {

   return(0);

  }

int start()

  {

int t=OrdersTotal();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p=0;

double profit=0;

double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1;

if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2;

if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3;

if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4;

if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5;

for(a=th-1;a>=0;a--)

 {

  OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

  if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

  if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

 }



Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+

        "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

   return(0);

  }
 
zlodei:

Boa tarde. Escrevi um indicador para mt4 há 2 anos, agora estou a usar mt5 e não posso traduzir estas linhas para mql5 de forma alguma. Por favor, ajudem-me.

Se vai codificar na MQL5 no futuro, recomendo o artigo "Encomendas, Posições e Oportunidades no MetaTrader 5". Aí verá como conceptualmente o sistema de trabalhar com encomendas no MT4 difere do MT5.

SZY. E o código deve ser inserido através do botão SRC na parte superior da janela em que escreve o seu comentário...

denkir:

Evilman, se vai codificar em MQL5 no futuro, recomendo o artigo "Encomendas, Posições e Oportunidades no MetaTrader 5". Aí verá a diferença conceptual entre o sistema de tratamento de encomendas em MT4 e MT5.

Sobre o SRC, corrigi-o.

Se houve um problema com as posições )))) por isso não possotraduzir DayOfWeek(), o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/81 salvou-me de muitas maneiras, mas não desta vez.(((

zlodei:

Sobre a SRC - corrigido.

Se havia um problema com as posições )))) por isso não possotraduzir DayOfWeek(), o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/81 poupou-me muito, mas não desta vez.(((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
komposter:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Obrigado, eu já li esta........
 
zlodei:
Obrigado, eu já li esta........

И? O que há de errado com o exemplo?

   datetime date1=D'2008.03.01';
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct(date1,str1);

   printf("day of week= ",str1.day_of_week);
 
Ajude a traduzir um grande indicador em MQL5, sem ele não teria mãos...))
Arquivos anexados:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
[Excluído]  
BilliGordon:
Ajude a traduzir um grande indicador em MQL5, sem ele não teria mãos...))
Arquivos anexados:
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

Olá a todos!

Troco com um TS e vou mudar para o MT5

Se alguém for capaz de refazê-lo para o MT5, ficar-lhe-ei muito grato!

Arquivos anexados:
81l.zip  67 kb
